日本維新の会・吉村洋文代表が１６日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に生出演した。

１５日、野党３党（立憲民主党、日本維新の会、国民民主党）による党首会談は藤田文武共同代表のみ出席。吉村氏は、その後行われた自民党・高市早苗総裁との党首会談に出席した。

吉村氏は会談終了後に開いた会見で、高市氏に２１日の臨時国会で首相指名選挙と連立入りに関する協力を求められたと明かし、連立入りの可能性を示した。

それを知った国民民主党・玉木雄一郎代表は維新に対して「３者協議は何だったのか。自民党とやるんだったら最初から言ってよという感じ」と不満を隠さない。

これに吉村氏は「（玉木氏の発言に腹は）立ちませんね。政治家同士で言い合ったって仕方ないんで」と相手にせず。

続けて「（議席）数が少なくても（公約が）実現できるんだったら、責任やリスクを負ってでもチャレンジして実行すべきという考え方です。自民と維新足しても（過半数には）足りないんだから、玉木さんもここはチャンスと見て、責任一緒に負いましょう」と持論を展開した。

さらに「玉木さんはどうやって（公約を）実現するのかという方向に力を注いだ方がいい。できると思うんですけど、やらない理由が分からないです。それやらなかったら『総理大臣になりたかっただけなの』って思われちゃう」と話した。