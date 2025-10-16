【特集】｢心落ち着いた豊かな店に｣ 石川の支援学校生徒が手作りカフェ運営 地域交流しながら成長の糧に
接客から調理まで、いしかわ特別支援学校の生徒が一から運営するカフェが定期的に開かれています。地域と交流しながら成長していく生徒の姿を追いました。
「いらっしゃいませ」
ここは、いしかわ特別支援学校の新しい校舎の一角。
接客をするのは、軽度の知的障害をもつ高等部の生徒たちです。
高等部の新校舎は、障害の有無に関係なく、共に学ぶインクルーシブ教育の観点から、ことし4月に金沢向陽高校の敷地内に完成。
「あっ、少々。レシート忘れてますよ～」
「失礼いたしました」
「お渡ししますね」
コミュニケーションを取るのが苦手だったり、言葉の理解につまづくこともありますが、地域と交流しながら一歩一歩、学んでいく生徒たちの挑戦です。
カフェの運営の中心メンバーとなるのは、一般企業への就労を目指すビルクリーニング班の生徒たち。
普段は、校内の清掃をメインに、学習をしています。
2年生の中井太陽さん。
いしかわ特別支援学校高等部2年・中井 太陽 さん：
「新校舎が建ってから、建てば建つほど清掃しますし、無理なところは飛ばしてやってました」
カフェ本番まで、あと5日。
「作業内容の確認をします。チラシ作成… 商品準備」
最終準備を行う生徒たち。
太陽さんは、みんなをまとめるリーダーを務めます。
というのも…
いしかわ特別支援学校の先生：
「来週のカフェ、みんないますか。3年生いないですね」
本番では、これまで中心となってきた3年生たちが校外学習で不在に。
太陽さんら2年生が、はじめてカフェの運営を取り仕切ることになったのです。
高等部3年生：
「インスタグラムの文章をもらいました。考えてきてくれたので」
「『絆花カフェを開きます。ぜひお越しください』みたいな文章いただきました」
チラシの作成から材料の仕入れまで、カフェは毎回、生徒たちが一から準備します。
いしかわ特別支援学校高等部1年・吉川 颯真 さん：
「大変です。リンゴジュースを入れるところを頑張りたいです」
そして迎えた、カフェ本番。
担当する役割は、その日に先生の指示で決まります。
「注文を安井さんが取ります。レジを中井さんにやってもらう」
太陽さんが担当するのは、初めて挑戦するレジ係。
お金を扱う重要なポジションを任せられ、直前まで練習を重ねます。
いしかわ特別支援学校高等部2年・中井 太陽 さん：
「練習通りに、うまくいけばいいんですけどね」
そして午前10時半。
「じゃあ、オープンします」
「いらっしゃいませ！」
オープンと同時に、続々とお客さんが訪れます。
「アイスコーヒー4杯で、520円になります」
大勢のお客さんに戸惑いながらも、慎重に金額を確認し、ここまで順調にこなせています。
「ありがとうございました」
「いらっしゃいませ！」
一方、ホール係は、大勢のお客さんの対応に追われていました。
「3番のお客さま～」
積極的に声をかけますが、注文した人を見つけられず、立ち止まってしまいます。
来店客：
「3番は？3番はお菓子のとこ」
お客さんや先生と協力して、なんとか届けることができました。
来店客：
「生徒さんたちも頑張っているしね」
「毎回来ています」
オープンから1時間。
レジ係の太陽さん。自ら反省点を見つけたそうで…
いしかわ特別支援学校2年・中井 太陽 さん：
「問題はお釣りの渡し方。ばあってやるのがダメでした」
それは、つり銭の渡し方について。
次のお客さんには、丁寧な渡し方をしようと反省していました。
「お釣りとレシートです」
自分で気づき、着実に成長しています。
そして学校は、昼休みの時間に。
「注文どうする？」
「とりあえずは、ブラックのコーヒーでいいや」
「琉葵もえらいね、仕事頑張ってて」
学校に隣接する、金沢向陽高校の生徒たちです。
金沢向陽高校の生徒：
「いつも仲良くしてるし、なんかそういう障害とかを感じないぐらい頑張ってるのを見て、すごいと思う」
誰もがつながれる場所に…
そんな思いがこもったこのカフェには、優しい時間が流れていきます。
いしかわ特別支援学校高等部2年・中井 太陽 さん：
「サクサクっと、レジに慣れていきました。心の落ち着きですかね。今までバーって、ガーってやってました。(次は)心落ち着いた豊かな店にする」
3年生がいなくても、自分でできることを見つけた日。
周囲の助けを借りながら小さな挑戦を積み重ね、生徒たちはこれからも一歩ずつ、着実に成長していきます。