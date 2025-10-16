「ABEMA」2025年秋アニメ無料作品ラインナップ公開「キングダム」「SPY×FAMILY」「僕のヒーローアカデミア」ほか
【モデルプレス＝2025/10/16】新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」が、2025年10月クールに「ABEMA」のアニメチャンネルにて無料放送・配信する2025年秋アニメラインナップを公開した。
【写真】山崎賢人、大沢たかおからの言葉に涙あふれる
「ABEMA」では、2025年10月クールの新作アニメ、および継続新作アニメ60作品超の無料放送、無料配信が決定。10月クールでは“地上波1週間先行”で最速配信される『野生のラスボスが現れた！』をはじめ、『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』の3作品を“無料独占”配信。
また『桃源暗鬼』を第1クールに続き“国内最速無料配信”するほか、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』『友達の妹が俺にだけウザい』『野原ひろし 昼メシの流儀』『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』など15作品の“最速配信”も決定した。
ほかにも、TVアニメ『キングダム』第6シリーズ、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season3、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』などの人気シリーズの最新作から、『3年Z組銀八先生』『笑顔のたえない職場です。』『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』など注目の新作アニメまで続々と無料放送される。（modelpress編集部）
【月曜日放送】
・『ガチアクタ』無料放送（連続2クール目）
放送日時：毎週月曜日夜24時より放送中
・『3年Z組銀八先生』無料放送
放送日時：2025年10月6日（月）から毎週月曜日夜24時30分より放送
・『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』無料放送
放送日時：2025年10月6日（月）から毎週月曜日夜25時より放送
・『矢野くんの普通の日々』無料放送
放送日時：2025年10月6日（月）から毎週月曜日夜25時30分より放送
・『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』無料独占・見放題最速配信
放送日時：2025年10月6日（月）から毎週月曜日夜26時より放送
【火曜日放送】
・『陛下わたしを忘れてください』無料放送
放送日時：2025年10月7日（火）から毎週火曜日夜10時より放送
・『SI-VIS: The Sound of Heroes』無料放送
放送日時：2025年10月7日（火）から毎週火曜日夜10時30分より放送
・『ガングリオン』無料放送
放送日時：2025年10月7日（火）から毎週火曜日夜24時より放送
・『千歳くんはラムネ瓶のなか』無料放送
放送日時：2025年10月7日（火）夜9時より放送（#2以降、毎週火曜夜24時30分より放送）
「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」地上波同時・WEB最速配信
配信開始日時：2025年10月7日（火）夜6時30分〜（＃2以降、毎週火曜日夜24時30分より配信開始）
・『DIGIMON BEATBREAK』無料放送
放送日時：2025年10月7日（火）から毎週火曜日夜25時より放送
・『ふたりソロキャンプ』無料放送（連続2クール目）
放送日時：毎週火曜日夜25時30分より放送中
・『2200年ねこの国ニッポン』無料放送
放送日時：2025年10月7日（火）から毎週火曜日夜26時より放送
・『シルバニアファミリー フレアのワンダーデイズ』無料放送
放送日時：2025年10月7日（火）から毎週火曜日夜26時頃より放送
【水曜日放送】
・『不滅のあなたへSeason3』無料放送
放送日時：2025年10月8日（水）から毎週水曜日夜9時30分より放送
・『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』地上波1週間先行・WEB最速配信
放送日時：2025年9月24日（水）から毎週水曜日夜10時より放送
・『不死身な僕の日常』無料放送
放送日時：2025年10月1日（水）から毎週水曜日夜10時30分より放送
WEB最速配信
配信開始日時：2025年10月1日（水）から毎週水曜日夜6時より配信
・『シンデレラ・シェフ 〜萌妻食神〜』無料放送
放送日時：2025年10月1日（水）から毎週水曜日夜11時より放送
WEB最速配信
配信開始日時：2025年10月1日（水）から毎週水曜日夜6時より配信
・『ある日、お姫様になってしまった件について』無料放送
放送日時：2025年10月1日（水）から毎週水曜日夜25時より放送
・『龍族II -The Mourner’s Eyes-』無料放送
放送日時：2025年10月8日（水）から毎週水曜日夜25時30分より放送
・『ギルティホール【オンエア版】』無料放送
放送日時：2025年10月8日（水）から毎週水曜日夜26時より放送
【木曜日放送】
・『素材採取家の異世界旅行記』無料放送
放送日時：2025年10月9日（木）から毎週木曜日夜9時より放送
・『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』無料放送
放送日時：2025年10月9日（木）から毎週木曜日夜9時30分より放送
・『破産富豪 The Richest Man in GAME』無料放送
放送日時：2025年10月2日（木）から毎週木曜日夜10時30分より放送
・『デブとラブと過ちと！』無料放送
放送日時：2025年10月9日（木）から毎週木曜日夜11時より放送
・『私を喰べたい、ひとでなし』地上波同時・WEB最速無料配信
放送日時：2025年10月2日（木）から毎週木曜日夜11時30分より放送
・『異世界かるてっと3』無料放送
放送日時：2025年10月16日（木）から毎週木曜日夜24時より放送
・『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』無料放送
放送日時：2025年10月2日（木）から毎週木曜日夜24時30分より放送
・『永久のユウグレ』無料放送
放送日時：2025年9月25日（木）から毎週木曜日夜25時より放送
・『元祖！バンドリちゃん』無料放送
放送日時：2025年10月2日（木）から毎週木曜日夜25時30分より放送
・『SHIBUYA（ハート）HACHI』第4クール 無料放送
放送日時：2025年10月9日（木）から毎週木曜日夜25時30分頃より放送
【金曜日放送】
・TVアニメ『キングダム』第6シリーズ 無料放送
放送日時：2025年10月10日（金）から毎週金曜日夜10時30分より放送
・『野原ひろし 昼メシの流儀』WEB最速配信
放送日時：2025年10月3日（金）から毎週金曜日夜11時30分より放送
・『桃源暗鬼』国内最速無料配信（連続2クール目）
放送日時：毎週金曜日夜24時頃より放送中
・『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』無料放送
放送日時：2025年10月3日（金）から毎週金曜日夜24時30分より放送
・『機械じかけのマリー』無料放送
放送日時：2025年10月10日（金）夜25時20分〜（#2以降、毎週金曜日夜25時より放送
・『キミと越えて恋になる』無料放送
放送日時：2025年10月17日（金）から毎週金曜日夜25時30分より放送
・『ポーション、わが身を助ける』無料放送
放送日時：2025年10月3日（金）から毎週金曜日夜26時30分より放送
・『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』無料放送
放送日時：2025年10月17日（金）から毎週金曜日夜26時より放送
・『さわらないで小手指くん』無料放送
放送日時：2025年10月10日（金）夜27時13分〜(#2以降、夜26時30分頃より放送)
・『SEALOOK（シールック）』無料放送
放送日時：2025年10月10日（金）から毎週金曜日夜27時頃より放送
【土曜日放送】
・『ぷにるんず ぷに3』無料放送
放送日時：毎週土曜日午前10時30分頃より放送中
・『学校では教えてくれない大切なこと』無料放送
放送日時：毎週土曜日午前10時45分頃より放送中
・『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』無料放送
放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜9時30分より放送
・『結婚指輪物語II』地上波同時・WEB最速配信
【通常盤】
放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜10時より放送
・『野生のラスボスが現れた！』地上波1週間先行・無料独占配信
放送日時：2025年9月27日（土）から毎週土曜日夜10時30分より放送
・『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』無料放送
放送日時：2025年10月11日（土）から毎週土曜日夜11時より放送
・『嘆きの亡霊は引退したい』第2クール 地上波先行・WEB最速無料配信
放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜11時30分より放送（ABEMAアニメチャンネル）
・TVアニメ『SPY×FAMILY』Season3無料放送
放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜11時30分より放送（ABEMAアニメ2チャンネル）
Season3放送期間中は、Season1からSeason3最新話までいつでも無料で見放題
・『終末ツーリング』無料放送
放送日時：2025年10月4日（土）夜25時30分〜（#2以降、毎週土曜日夜11時30分より放送）
地上波同時・WEB最速無料配信
配信開始日時：2025年10月4日（土）から土曜日夜11時30分より配信
・『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』無料独占・見放題最速配信
放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜24時より放送（ABEMAアニメチャンネル）
・『グノーシア』地上波同時・WEB最速無料配信
放送日時：2025年10月11日（土）から毎週土曜日夜24時より放送（アニメLIVEチャンネル）
・『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』WEB最速無料配信
放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜24時30分より放送
・『転生悪女の黒歴史』無料放送
放送日時：2025年10月11日（土）から毎週土曜日夜25時30分より放送
・『友達の妹が俺にだけウザい』WEB最速無料配信
放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜26時より放送
・『笑顔のたえない職場です。』無料放送
放送日時：2025年10月11日（土）から毎週土曜日夜26時30分より放送
【日曜日放送】
・『ミニミニminini』無料放送
放送日時：毎週日曜朝8時頃より放送中（アニメLIVEチャンネル）
・『ウマ娘シンデレラグレイ』第2クール 無料放送
放送日時：2025年10月5日（日）から毎週日曜日夜10時より放送
「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」WEB最速配信
配信開始日時：2025年10月5日（日）から日曜日午後5時より配信
・『アルマちゃんは家族になりたい』地上波先行・WEB最速無料配信
放送日時：2025年10月5日（日）から毎週日曜日夜11時30分より放送
・『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』無料放送
放送日時：2025年10月12日（日）から毎週日曜日夜24時より放送
・『不器用な先輩。』無料放送
放送日時：2025年10月5日（日）から毎週日曜日夜25時より放送
・『ワンパンマン』第3期 無料放送
放送日時：2025年10月5日（日）夜25時30分〜（#2以降、毎週日曜日夜24時30分より放送）
・『TVアニメ「羅小黒戦記」』無料放送
放送日時：2025年10月5日（日）から毎週日曜日夜26時より放送
・『悪食令嬢と狂血公爵』無料放送
放送日時：2025年10月5日（日）から毎週日曜日夜26時30分より放送
【「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」限定配信作品】
・『青のオーケストラ Season2』
配信開始日時：2025年10月8日（水）から毎週水曜日昼12時より配信開始
・『太陽よりも眩しい星』
配信開始日時：2025年10月9日（木）から毎週木曜日夜25時より配信開始
【Not Sponsored 記事】
【写真】山崎賢人、大沢たかおからの言葉に涙あふれる
◆「ABEMA」2025年秋アニメ無料作品ラインナップ公開
「ABEMA」では、2025年10月クールの新作アニメ、および継続新作アニメ60作品超の無料放送、無料配信が決定。10月クールでは“地上波1週間先行”で最速配信される『野生のラスボスが現れた！』をはじめ、『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』の3作品を“無料独占”配信。
ほかにも、TVアニメ『キングダム』第6シリーズ、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season3、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』などの人気シリーズの最新作から、『3年Z組銀八先生』『笑顔のたえない職場です。』『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』など注目の新作アニメまで続々と無料放送される。（modelpress編集部）
◆2025年秋アニメラインナップ ※無料放送曜日順
【月曜日放送】
・『ガチアクタ』無料放送（連続2クール目）
放送日時：毎週月曜日夜24時より放送中
・『3年Z組銀八先生』無料放送
放送日時：2025年10月6日（月）から毎週月曜日夜24時30分より放送
・『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』無料放送
放送日時：2025年10月6日（月）から毎週月曜日夜25時より放送
・『矢野くんの普通の日々』無料放送
放送日時：2025年10月6日（月）から毎週月曜日夜25時30分より放送
・『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』無料独占・見放題最速配信
放送日時：2025年10月6日（月）から毎週月曜日夜26時より放送
【火曜日放送】
・『陛下わたしを忘れてください』無料放送
放送日時：2025年10月7日（火）から毎週火曜日夜10時より放送
・『SI-VIS: The Sound of Heroes』無料放送
放送日時：2025年10月7日（火）から毎週火曜日夜10時30分より放送
・『ガングリオン』無料放送
放送日時：2025年10月7日（火）から毎週火曜日夜24時より放送
・『千歳くんはラムネ瓶のなか』無料放送
放送日時：2025年10月7日（火）夜9時より放送（#2以降、毎週火曜夜24時30分より放送）
「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」地上波同時・WEB最速配信
配信開始日時：2025年10月7日（火）夜6時30分〜（＃2以降、毎週火曜日夜24時30分より配信開始）
・『DIGIMON BEATBREAK』無料放送
放送日時：2025年10月7日（火）から毎週火曜日夜25時より放送
・『ふたりソロキャンプ』無料放送（連続2クール目）
放送日時：毎週火曜日夜25時30分より放送中
・『2200年ねこの国ニッポン』無料放送
放送日時：2025年10月7日（火）から毎週火曜日夜26時より放送
・『シルバニアファミリー フレアのワンダーデイズ』無料放送
放送日時：2025年10月7日（火）から毎週火曜日夜26時頃より放送
【水曜日放送】
・『不滅のあなたへSeason3』無料放送
放送日時：2025年10月8日（水）から毎週水曜日夜9時30分より放送
・『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』地上波1週間先行・WEB最速配信
放送日時：2025年9月24日（水）から毎週水曜日夜10時より放送
・『不死身な僕の日常』無料放送
放送日時：2025年10月1日（水）から毎週水曜日夜10時30分より放送
WEB最速配信
配信開始日時：2025年10月1日（水）から毎週水曜日夜6時より配信
・『シンデレラ・シェフ 〜萌妻食神〜』無料放送
放送日時：2025年10月1日（水）から毎週水曜日夜11時より放送
WEB最速配信
配信開始日時：2025年10月1日（水）から毎週水曜日夜6時より配信
・『ある日、お姫様になってしまった件について』無料放送
放送日時：2025年10月1日（水）から毎週水曜日夜25時より放送
・『龍族II -The Mourner’s Eyes-』無料放送
放送日時：2025年10月8日（水）から毎週水曜日夜25時30分より放送
・『ギルティホール【オンエア版】』無料放送
放送日時：2025年10月8日（水）から毎週水曜日夜26時より放送
【木曜日放送】
・『素材採取家の異世界旅行記』無料放送
放送日時：2025年10月9日（木）から毎週木曜日夜9時より放送
・『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』無料放送
放送日時：2025年10月9日（木）から毎週木曜日夜9時30分より放送
・『破産富豪 The Richest Man in GAME』無料放送
放送日時：2025年10月2日（木）から毎週木曜日夜10時30分より放送
・『デブとラブと過ちと！』無料放送
放送日時：2025年10月9日（木）から毎週木曜日夜11時より放送
・『私を喰べたい、ひとでなし』地上波同時・WEB最速無料配信
放送日時：2025年10月2日（木）から毎週木曜日夜11時30分より放送
・『異世界かるてっと3』無料放送
放送日時：2025年10月16日（木）から毎週木曜日夜24時より放送
・『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』無料放送
放送日時：2025年10月2日（木）から毎週木曜日夜24時30分より放送
・『永久のユウグレ』無料放送
放送日時：2025年9月25日（木）から毎週木曜日夜25時より放送
・『元祖！バンドリちゃん』無料放送
放送日時：2025年10月2日（木）から毎週木曜日夜25時30分より放送
・『SHIBUYA（ハート）HACHI』第4クール 無料放送
放送日時：2025年10月9日（木）から毎週木曜日夜25時30分頃より放送
【金曜日放送】
・TVアニメ『キングダム』第6シリーズ 無料放送
放送日時：2025年10月10日（金）から毎週金曜日夜10時30分より放送
・『野原ひろし 昼メシの流儀』WEB最速配信
放送日時：2025年10月3日（金）から毎週金曜日夜11時30分より放送
・『桃源暗鬼』国内最速無料配信（連続2クール目）
放送日時：毎週金曜日夜24時頃より放送中
・『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』無料放送
放送日時：2025年10月3日（金）から毎週金曜日夜24時30分より放送
・『機械じかけのマリー』無料放送
放送日時：2025年10月10日（金）夜25時20分〜（#2以降、毎週金曜日夜25時より放送
・『キミと越えて恋になる』無料放送
放送日時：2025年10月17日（金）から毎週金曜日夜25時30分より放送
・『ポーション、わが身を助ける』無料放送
放送日時：2025年10月3日（金）から毎週金曜日夜26時30分より放送
・『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』無料放送
放送日時：2025年10月17日（金）から毎週金曜日夜26時より放送
・『さわらないで小手指くん』無料放送
放送日時：2025年10月10日（金）夜27時13分〜(#2以降、夜26時30分頃より放送)
・『SEALOOK（シールック）』無料放送
放送日時：2025年10月10日（金）から毎週金曜日夜27時頃より放送
【土曜日放送】
・『ぷにるんず ぷに3』無料放送
放送日時：毎週土曜日午前10時30分頃より放送中
・『学校では教えてくれない大切なこと』無料放送
放送日時：毎週土曜日午前10時45分頃より放送中
・『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』無料放送
放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜9時30分より放送
・『結婚指輪物語II』地上波同時・WEB最速配信
【通常盤】
放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜10時より放送
・『野生のラスボスが現れた！』地上波1週間先行・無料独占配信
放送日時：2025年9月27日（土）から毎週土曜日夜10時30分より放送
・『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』無料放送
放送日時：2025年10月11日（土）から毎週土曜日夜11時より放送
・『嘆きの亡霊は引退したい』第2クール 地上波先行・WEB最速無料配信
放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜11時30分より放送（ABEMAアニメチャンネル）
・TVアニメ『SPY×FAMILY』Season3無料放送
放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜11時30分より放送（ABEMAアニメ2チャンネル）
Season3放送期間中は、Season1からSeason3最新話までいつでも無料で見放題
・『終末ツーリング』無料放送
放送日時：2025年10月4日（土）夜25時30分〜（#2以降、毎週土曜日夜11時30分より放送）
地上波同時・WEB最速無料配信
配信開始日時：2025年10月4日（土）から土曜日夜11時30分より配信
・『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』無料独占・見放題最速配信
放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜24時より放送（ABEMAアニメチャンネル）
・『グノーシア』地上波同時・WEB最速無料配信
放送日時：2025年10月11日（土）から毎週土曜日夜24時より放送（アニメLIVEチャンネル）
・『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』WEB最速無料配信
放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜24時30分より放送
・『転生悪女の黒歴史』無料放送
放送日時：2025年10月11日（土）から毎週土曜日夜25時30分より放送
・『友達の妹が俺にだけウザい』WEB最速無料配信
放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜26時より放送
・『笑顔のたえない職場です。』無料放送
放送日時：2025年10月11日（土）から毎週土曜日夜26時30分より放送
【日曜日放送】
・『ミニミニminini』無料放送
放送日時：毎週日曜朝8時頃より放送中（アニメLIVEチャンネル）
・『ウマ娘シンデレラグレイ』第2クール 無料放送
放送日時：2025年10月5日（日）から毎週日曜日夜10時より放送
「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」WEB最速配信
配信開始日時：2025年10月5日（日）から日曜日午後5時より配信
・『アルマちゃんは家族になりたい』地上波先行・WEB最速無料配信
放送日時：2025年10月5日（日）から毎週日曜日夜11時30分より放送
・『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』無料放送
放送日時：2025年10月12日（日）から毎週日曜日夜24時より放送
・『不器用な先輩。』無料放送
放送日時：2025年10月5日（日）から毎週日曜日夜25時より放送
・『ワンパンマン』第3期 無料放送
放送日時：2025年10月5日（日）夜25時30分〜（#2以降、毎週日曜日夜24時30分より放送）
・『TVアニメ「羅小黒戦記」』無料放送
放送日時：2025年10月5日（日）から毎週日曜日夜26時より放送
・『悪食令嬢と狂血公爵』無料放送
放送日時：2025年10月5日（日）から毎週日曜日夜26時30分より放送
【「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」限定配信作品】
・『青のオーケストラ Season2』
配信開始日時：2025年10月8日（水）から毎週水曜日昼12時より配信開始
・『太陽よりも眩しい星』
配信開始日時：2025年10月9日（木）から毎週木曜日夜25時より配信開始
【Not Sponsored 記事】