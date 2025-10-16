美人インフルエンサー、新ヘアスタイル公開「清楚」「美人度マシマシ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/16】インフルエンサーのMINAMIが10月15日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】MINAMI「美人度マシマシ」ファン絶賛の新ヘア
MINAMIは「ニューヘアアアアア」というコメントとともに、新しいヘアスタイルを披露。これまでのロングヘアから、ミディアムレイヤーのストレートなヘアスタイルになっており、短くなった髪に手を添えて微笑むショットを投稿している。
この投稿に、ファンからは「似合う」「清楚」「綺麗」「美人度マシマシ」「どんどん美しくなる」「ドキドキするほど可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】MINAMI「美人度マシマシ」ファン絶賛の新ヘア
◆MINAMI、新しいヘアスタイル公開
MINAMIは「ニューヘアアアアア」というコメントとともに、新しいヘアスタイルを披露。これまでのロングヘアから、ミディアムレイヤーのストレートなヘアスタイルになっており、短くなった髪に手を添えて微笑むショットを投稿している。
◆MINAMIの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「似合う」「清楚」「綺麗」「美人度マシマシ」「どんどん美しくなる」「ドキドキするほど可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】