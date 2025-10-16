地元や家族、友情、お仕事まで...♡ クールな村瀬紗英を“あつくさせるもの”についてご紹介！

クールビューティーなRay㋲・村瀬紗英が語る、心を動かす4つのこと。今回は、地元・家族・友情・仕事、それぞれに込めた想いと素直な本音をお届けします。強くて優しいさえぴぃの生き方に触れたら、あなたもきっと前向きになれるはず！

クールなさえを、あつくさせるもの♡ 普段はあまり多くを語るタイプではないさえぴぃだけど、撮影現場でこの話題になったら、さえぴぃの語るモードがONになる！そんな4つをお教えします♡

地元 「フレンドリーなタクシーのおっちゃんや東京の人よりちょっとせっかちな会話のテンポ、にぎやかな街の雰囲気。そういう全部をひっくるめて、生まれ育った大阪が大好き。 だけど、不思議と上京してから、『大阪に戻りたい』とは一度も思ったことがないんです。それはたぶん、大阪は“私にとって心をリセットするための場所”だから。 東京で一生懸命に仕事を頑張って、そのごほうびみたいな感覚で実家に帰る。それが私にとって最高のリラックスタイムなんです。 私の実家の近くにはイオンぐらいしかないけど、おばあちゃんと弟と3人で行くイオンは格別。『あぁ帰ってきた〜』って安心するんです」

仕事 「私の仕事の柱は『モデル・女優・ブランドプロデュース』の3つ。でも、それぞれ向ける顔も目標もまったく違う。

モデルは芸能界をめざしたきっかけであり、私の活動の基盤。女優は、まだまだ未知の世界で現場ごとに挑戦し続けられる場所。ブランドは、表に立つ自分とは違う“クリエイターとしての感性”を発揮できる場。 どの仕事も違う自分を表現できるから楽しいし、続けられているのは、ひとつひとつに目標があるからだと思います。 モデルは、新しいコたちがたくさん入ってきた今だからこそ、自分にしかできない表現を見せたい。女優として、幅広い役に挑戦したい。そしてブランドは長く愛されるものに育てたい。 3つの道はどれも違うけど、全部が“私らしさ”を作ってくれる大切な場所なんです」

友情 「大阪にいる小4からの親友は、人に心を開くのが少し重たい私が唯一、飾らずにいられる存在。 子どもの頃から、友だちに対する私の考え方はシンプルで、『心が許せるコが1人でもいてくれたら十分。他のコとは無理に仲よくしなくてもいい』っていうタイプでした。 だから、友だちがたくさん欲しいと思ったことがないんです。きっかけはもう覚えていないけど、いつも隣にいてくれたコ。 だから、一緒にいると安心するし、今でも大阪に帰れば必ず会って近況報告をしあいます。 中学生の頃は、メアドをおそろいにしたりして、完全に“ニコイチ”。私の人生に欠かせない大切な人です」

家族 「3つ下の弟とは大の仲よし。性格はとにかく優しくて、真面目。しっかり者すぎて弟なのにお兄ちゃんみたい（笑）。 中学生くらいのとき殴りあうほどケンカしてパパに怒られたこともあったけど、高3のときにママが亡くなってから、一緒にいろんなことを乗り越えて、関係が変わった気がします。 今はもう立派な社会人だけど、やっぱり弟って可愛い。普段恋愛の話なんてしないのに、急に「彼女の誕生日プレゼント一緒に選んで」って誘ってきたりして（笑）。 最近は「2人で旅行に行こう」なんて話もしてます。私はツンデレで不器用だけど可愛いママにそっくり。弟はどんなワガママでも受け止めてくれる優しいパパにそっくり。 こうしてみると、うちの家族って絶妙なバランスだなって思います」 ワンピース 18,260円／NOT YOURROSE（HANA KOREA）ローズチョーカー 2,750円、シルバー太ピン 1,980円、シルバー細ピン（5個セット）1,100円／以上アネモネ（サンポークリエイト）タイツ／スタイリスト私物 PROFILE 村瀬紗英 むらせ・さえ●1997年3月30日生まれ、大阪府出身。A型。アイドルグループNMB48の元メンバー。 2018年には韓国のオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し一躍話題に。Ray㋲屈指の韓国マニア。 撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来