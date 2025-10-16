ダイハツの新「商用バン“SUV”」公開！ カクカクな「旧車デザイン」＆便利な「スライドドア」採用！ 全長4m級の「グランマックス タフガイ」尼国に出現

レトロ顔の商用バンSUV！

2025年10月1日から5日まで開催された「バンドン国際オートショー 2025」でダイハツは「グランマックス タフガイ」を出展しました。

出展車両の中でひときわ異彩を放ち、熱い視線を集めていました。

旧車デザイン×カクカクボディがいい！

グランマックスは、2007年11月にインドネシアで「ビジネスの相棒」をキャッチコピーに誕生した小型商用車です。

現地ではピックアップ、バン、最大9人乗りの乗用ミニバスと、多彩なバリエーションを展開しています。2022年には改良を受け、1.5リッターモデルは新世代の「2NR-VE」型エンジンに刷新されました。

インドネシア仕様のボディサイズは全長4045mm×全幅1665mm×全高1930mmです。パワートレインは最高出力88PSの1.3リッターエンジンと、97PSを発揮する1.5リッターエンジンの2種類を設定しています。

駆動方式はFR（後輪駆動）。トランスミッションは5速MTのほか、2025年9月にはバンにAT仕様も追加されています。

今回インドネシアで公開された「グランマックス タフガイ」は、この実用的なグランマックスをベースにした特別なカスタム仕様車です。

著名人のGofar Hilman（ゴファー・ヒルマン）氏や、インドネシアのモディファイ団体「NMAA」とのコラボレーションによって制作されました。

最大の特徴は、クラシカルな丸目のヘッドライトが目を引くフロントマスクです。樹脂製のガードやスキッドプレート風のパーツも装着され、まるでSUVのようなレトロでタフなスタイルに仕上げられています。

この「タフガイ」は展示用のワンオフに近いモデルで、市販の予定はありません。しかし、インドネシアで7月から9月にかけて実施されるキャンペーンにおいて、1台がプレゼントされる景品になっていることが明かされており、大きな注目を集めています。

ダイハツはインドネシア市場で絶大な人気を誇り、今回の発表では「お客様からの信頼が、17年連続で国内販売第2位という地位に導いてくれました」と述べています。

多くのファンに支えられているからこそ実現した「グランマックス タフガイ」は、ダイハツの遊び心と自信の表れと言えるのかもしれません。