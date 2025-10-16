俳優の坂口健太郎、渡辺謙が１６日、都内で行われた映画「盤上の向日葵」（１０月３１日公開、熊澤尚人監督）のジャパンプレミアに登壇した。

「孤狼の血」などで知られる作家・柚月裕子さんが将棋の世界を舞台に描いた同名小説の実写化。山中で発見された白骨死体の遺留品として高価な将棋の駒が見つかり、その持ち主が異色の若手棋士・上条桂介（坂口）だったことが判明。上条をめぐる捜査線上に、裏社会の賭け将棋で圧倒的な実力を持つ男・東明重慶（とうみょう・しげよし＝渡辺）の存在が浮かび上がる―というミステリー作品だ。

ジャパンプレミアを前にレッドカーペットセレモニーを行った。登場時、坂口はファンの声援に笑顔で手を振って応え、渡辺は坂口の背中をぽんとたたいた。坂口は「登場人物たちの生きざまが皆さんの心に残ってくれれば」、渡辺は「久々に血なまぐさい熱い男の映画になったと思う」とそれぞれ思いを語った。

坂口の初共演の感想について渡辺が「割と似てる部分が多い。すごくオープンマインドで、スタッフや作品のことが好きで、現場に行くのが楽しいっていう。僕も一緒に現場に行きたくなるような希有（けう）な方」と褒めると、坂口はうれしそうに照れ笑い。渡辺は「汗かいてない？」と坂口に聞き、坂口は「ちょっと暑くて」とハンカチで汗をぬぐった。

共演の土屋太鳳は坂口演じる上条の元婚約者を演じる。土屋は「（坂口は）スタッフさんとよく話している感じで、カメラマンさんとぼけてつっこみあったりとか。頼もしかった」と坂口の現場での様子を話し、「桂介の目を見るとなんか助けてあげたくなっちゃう」と初共演の印象を語った。

これ無しでは生きていけないイチ推しのものについて聞かれると坂口は「お米」とフリップに書き、「年々好きになってる」と笑顔。渡辺は「阪神タイガース」と書き、「今日も試合やってるんですよ。（試合前の）６時に（舞台あいさつ）終わらないかなと思ったんですけど、終わらないので、ちゃんとやって帰ります」と話した。