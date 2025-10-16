福岡県警で「自転車安全対策部隊」の運用が始まりました。来年4月から「青切符」が導入されるのを前に、警察は交通ルールの徹底に力を入れています。

■警察官

「部隊、出発！」



福岡県警察本部で16日に行われた出発式では、「自転車安全対策部隊」の隊員12人が自転車に乗ってパトロールに出動しました。



「自転車安全対策部隊」は交通ルールの徹底を呼びかけるとともに、努力義務となっているヘルメット着用を広めようと導入されました。中央・博多・東・南のそれぞれの警察署に自転車が3台ずつ配置され、パトロールにあたります。

福岡県内の自転車の交通事故は減少傾向にありますが、去年は2875件発生しました。ことしは9月末時点ですでに1980件の事故が発生し、8人が死亡しています。



■福岡県警 交通企画課・水島和昭 管理官

「基本ルール、車道の左側を走る、ヘルメットをかぶるといったことは今でもできると思いますので、そういった基本を守っていただきたいと思います。」



警察が自転車の交通安全に力を入れている理由の一つが、来年4月からの「青切符」の導入です。「青切符」は、「ながらスマホ」など自転車の交通違反に対し、反則金を納めれば刑事罰を免れるものです。

「青切符」導入までおよそ半年と迫っていますが、通勤・通学時間帯の福岡市中央区では。



■白野寛太記者

「スマートフォンを操作しながら運転しています。」



「青切符」の対象となる可能性のある「ながらスマホ」や、イヤホンをつけて運転する人の姿がありました。



■街の人

「スピードを出していたり、車道を逆走していたりするので危ないかなと。（反則金は）事故が起こるよりいい。金額的にも厳しめがいいと思います。」

「車線はどうしようかなと。車の方に行くのも怖いですし、子どもを乗せながら保育園に行くのは大変なので、安全確保の面をどうしようか考えています。安全のために必要とは思いますが、いきなりなので戸惑ってはいます。」



警察庁は9月、基本的な自転車の交通ルールや取り締まりの考え方をまとめたルールブックを作ってホームページに掲載し、「青切符」の周知を図っています。

来年4月から導入される「青切符」の反則金額がこちらです。



スマートフォンを手に持って通話したり画面を注視したりする「ながら運転」は、1万2000円です。自転車の反則金の中で、最も高額となっています。



信号無視は6000円、道路の右側を走ると「逆走」となり6000円です。



一時不停止、イヤホンを両耳につけて周囲の音が聞こえない状態での運転、傘さし運転は5000円です。



2人並んでの運転、2人乗りは3000円です。



もちろん、自転車で飲酒運転やあおり運転をしたり、これらの違反行為で実際に交通事故を起こしたりした場合は、これまで同様、刑事罰の対象になります。



改めて、自転車の交通ルールの徹底が求められます。