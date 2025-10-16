トイレットペーパーの補充は“妻の責任”？「押し付けるな」とキレる夫に、絶句【ママリ】

「俺が買いに行くのはおかしい」と言われてモヤモヤ

家事 分担について夫婦で 考え方 が分かれることや、日用品がなくなった時にどちらが買いに行くかで揉めてしまうと、お互いにモヤモヤしてしまいますよね。今回は、 トイレ ットペーパーをめぐる夫婦のやりとりで悩んでいるママからの投稿が寄せられました。

トイレットペーパーの予備が完全になくなった状況で夫に買い物を頼んだところ、「自分が買いに行くのはおかしい」と言われてしまったというお悩みです。



家族みんなが使う日用品なのに、なぜママだけが管理しなければならないのか、疑問に感じてしまいますよね。共働き夫婦にとって、こうした家事分担の問題は身近な悩み。他のママからもたくさんの共感が得られました。

ママたちから寄せられた回答

お悩みに対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。

「夫が悪い」と共感する声

仕事で忙しくて買い出しも行けないとかならせめて少ないよ～って一言欲しいです。

旦那さんが悪いと思います笑

じゃあ自分で金出して使うからお前は使うなって言いたいです😊 出典：

qa.mamari.jp

忙しくて買い物に行けない場合でも、共働きだからこそ最低限の声かけは欲しいですよね。トイレットペーパーは家族全員が使うものなので、夫だけが使用を控えるわけにもいかない状況への皮肉も込められています。

都合の良い態度への疑問

喧嘩の時は「俺の家」と言うのに、普段の家事はママに頼ってしまう...そんな夫の態度にモヤモヤする方も多そうです。一人暮らしの時は自分でやっていたことも、結婚すると相手に甘えてしまうのかもしれませんね。

夫婦で分担する家事、話し合いが大切

今回のお悩みを見ると、夫婦それぞれに家事への考え方があることが分かります。「気づいた人がやる」「お互いに声をかけ合う」など、二人が納得できるやり方を見つけられるといいですね。忙しい毎日の中でも、ちょっとした思いやりがあるだけで、こうした小さなすれ違いは解決できるかもしれません。



トイレットペーパーのような身近なことから、お互いを気遣う習慣を作っていけると素敵ですね。

イラスト：きさらぎ

記事作成: morina

（配信元: ママリ）