宇垣美里、“妹”と笑顔あふれる仲良しオフ2ショット「何処で使われているものか探してみてください」 ドラマ『できても、できなくても』で大原梓と姉妹役
タレントの宇垣美里が15日、主演を務める木ドラ24『できても、できなくても』（テレビ東京／毎週木曜 深0：30）の公式SNSに登場。宇垣演じる桃生翠の妹・井岡琳役の大原梓とのオフショットが公開された。
【写真】テレ東キャラ・ナナナを持ったユニーク写真も！姉妹演じる宇垣美里＆大原梓の2ショット
本作は、朝日奈ミカ氏の同名電子漫画を実写化し、“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描くドラマ。電子コミック配信サイト「コミックシーモア」とのドラマ制作プロジェクトの第2弾として展開されている。
自分より他人のことを優先しがちな主人公・翠（宇垣）は、ブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに7年付き合った彼氏に振られ、さらにはその噂が会社で広まり退職することに。心身ともにボロボロの中、ナンパ男から助けてくれた年下イケメン男子・月留真央（山中柔太朗）と出会い、ストーリーが進んでいく。
大原が演じる妹・琳は、妊娠を機に結婚し、翠を心配しながらも温かく見守っているという関係性だ。
第2話の放送を控えたこの日の投稿では「宇垣美里さん 大原梓さんオフショット公開」と伝え、2人が仲良く寄り添い笑顔を見せた2枚のオフショットをアップ。
1枚はレジャーシートを敷き草原で楽しげに“ピクニック”をする様子、もう1枚は大原がテレビ東京のキャラクター「ナナナ」を持ち、宇垣が隣でピースサインを決めたユニークなショットとなっており、「この姉妹のオフショットが何処で使われているものか探してみてください」と視聴者に向け呼びかけた。
