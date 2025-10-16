NMB48の川上千尋さんの「1st写真集『永遠未遂』（撮影：岡本武志、税込2860円、B5判オールカラー128ページ）が徳間書店から10月29日、リリースされます。同作は2025年末でグループ卒業を控える川上にとって、13年間の活動を総括する一冊となります。



【写真】「大人っぽく、セクシーな私を見て」と川上千尋さん

川上さんは2012年12月に4期生としてNMB48に加入。これまでシングル表題曲メンバーを13回務め、2022年3月に実施された投票企画「NAMBATTLE2〜愛〜」で第1位に輝き、27枚目シングル『好きだ虫』でセンターを担当するなど、グループを代表する存在へと成長しました。8年間の競技経験を持つフィギュアスケートで培った身体能力や豊かな表現力で、NMB48のステージを牽引。さらに熱烈な阪神タイガースファンとしても知られ、「TORACO」応援隊長を務めるなど活動の幅を広げてきました。



13年間の集大成となる今回の写真集は、NMB48の活動やプロ野球の春季キャンプ応援などで訪れた思い出の場所沖縄で撮影を敢行。「大人っぽく、セクシーな」自分を見てもらいたいという本人の希望のもとに衣装案から企画に参加しました。



華やかなドレスを身にまとった姿や、モードっぽい衣装でのキリリとした姿。プールやビーチでの水着カット。ホテルの一室で収めたランジェリーカットなど、さまざまシーンで切り取った「ちっひー」の魅力がもりだくさん。ショッピング中のリラックスした表情から、本人も「結構攻めている」と語る大胆なドレスのカットまで、見どころ満載の一冊です。



川上さんは「アイドル人生で最後の叶えたい夢だった写真集を発売できることが本当に幸せです。ファンの皆さんが「写真集を見たい！」と声をあげてくださっているのを知っていたので、また一緒に夢が叶えられたようなうれしい気持ちでいます。私の13年間をぎゅっと凝縮している、そして今の私を堪能できる写真集をぜひ手に取ってご覧ください！」と喜びを語っています。



【川上千尋さんプロフィル】

かわかみ・ちひろ 1998年12月17日生まれ。大阪府出身。身長154センチ。2012年12月に4期生として加入。2019年1月に「大組閣」でチームNキャプテンに就任、2022年3月に投票企画「NAMBATTLE 2〜愛〜」で第1位に選ばれ、27枚目シングル『好きだ虫』でセンターを務める。大の阪神タイガース・ファンで、タイガース女子を応援する「TORACO」応援隊長としても活動。