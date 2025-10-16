【義母、呼ばないで！！】実は気持ち悪い？嫁が「ママ」なら義母は「ばぁば」＜第9話＞#4コマ母道場
ささいなことがきっかけで、自分の本当の気持ちに気が付いた経験ってありませんか？ 目の前の「嫌だな」と思っていることは実はたいしたことではなくて……そう感じるに至った理由があるのかもしれません。それまでに積み重なってきた思いの方に目を向けると、本当に重要なことがわかるでしょう。今回はそんな自らの「我慢」に気が付いたママのお話です。
第9話 息子から呼ばれて【義母の気持ち】
【編集部コメント】
なんとショウヘイさんは、お義母さんに向かって「ばぁば」を連呼しました。そんなショウヘイさんに違和感を覚えるお義母さん。しかも「気持ち悪いからやめて」って……？ しかしショウヘイさんは、リホさんが「ママ」呼びをされているときの感覚をわかってもらいたかったのでしょう。リホさんがハルちゃんの「ママ」なら、お義母さんはハルちゃんの「ばぁば」。お義母さんは気付いてくれたでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
