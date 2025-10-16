ディズニーの『ツイステ』アニメ化記念カフェが東名阪で開催決定！ ハーツラビュル寮のティーパーティーをイメージしたメニューが10月30日より登場

　『ツイステ』アニメ化記念カフェが東京・大阪・名古屋で開催！ハーツラビュル寮のティーパーティーメニューや豪華予約特典をチェック！

　これは見逃せない！ 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のアニメ化を記念したスペシャルカフェ「OH MY CAFE」が、期間限定でオープンします。
　今回のテーマは、シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」にちなんだ、ハーツラビュル寮の優雅なティーパーティー！

　リドルたち寮生5人をイメージしたフードや、全7寮のカラードリンクが楽しめます。特に「なんでもない日のティーパーティー」（税込2,690円）は、世界観を詰め込んだアフタヌーンティーセットで必見です。
　さらに、グリムのアクリルキーホルダーなどがもらえる「プレミアム予約」（税込3,300円）や、ドリンク注文特典のコースターなど、嬉しい企画も盛りだくさん！ 開催は東京・大阪で10月30日から、愛知で11月20日からです。

　『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のアニメーション化を記念したスペシャルカフェが開催決定！
　『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFE 期間限定オープン！
　シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」にフォーカスしたハーツラビュル寮のティーパーティーをイメージしたメニューにご期待ください！

　株式会社CLホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFEを2025年10月30日（木）より東京と大阪にて、11月20日（木）より愛知にて、順次、期間限定でオープンいたします。

　■『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFE 公式サイト：https://twst2025.ohmycafe.jp
　
　スペシャルカフェ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFEの2025年の開催が決定しました。
　2025年10月29日より“ツイステ”アニメーション化作品『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』がディズニープラスにて独占配信されるのを記念し、優雅なひとときが楽しめるメニューをご用意いたしました。

　メニューは、シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」にフォーカスした、ハーツラビュル寮のティーパーティーをイメージし、その世界観を詰め込んだアフタヌーンティーのほかに、作中に登場するキャラクターをイメージしたメニューや各寮のカラーイメージしたドリンクなど、フォトジェニックで、趣向を凝らした楽しいお食事をご用意いたしました。
　また、カフェオリジナルグッズ、特典、スーベニアなども展開いたします。
　『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の世界観溢れるスペシャルなカフェで、お食事を味わいながら、特別な時間をお楽しみください。

　『ディズニー ツイステッドワンダーランド』とは

　『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、ディズニー作品に登場するディズニーヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲームです。

　■『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式サイト：https://twisted-wonderland.aniplex.co.jp/

　『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』ストーリー

　ディズニーヴィランズにインスパイアされたダークファンタジーアニメーション。
　異世界の魔法士養成学校に迷い込んだ高校生の雄剣と、＜ハートの女王＞のルールを守り抜く寮長リドルが出会った時、ルールに縛られた寮生たちの運命が動きだす──。

　『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」
　ディズニープラスにて10月29日より独占配信
　■『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』公式サイト：https://disneyplus.disney.co.jp/program/twisted-wonderland-the-animation　

　＜開催概要＞
　◇場所・期間
　■東京/表参道：OH MY CAFE/2025年10月30日（木）〜12月14日（日）
　東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階
　■大阪/心斎橋：kawara CAFE&DINING 心斎橋店/2025年10月30日（木）〜11月30日（日）
　大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9階
　■愛知/名古屋：BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店/11月20日（木）〜12月16日（火）
　愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシックB1F
　◇予約方法：2025年10月14日（火） 12:00カフェ公式サイトOPEN 予約スタート：18:00〜
　予約金：【通常予約】税込770円　※１申込につき、4席迄予約可。【プレミアム予約】税込3,300円
　■『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFE 公式サイト：https://twst2025.ohmycafe.jp
　■OH MY CAFE X：https://x.com/ohmycafe_info　 　（@ohmycafe_info）
　■OH MY CAFE Instagram：https://www.instagram.com/ohmycafe_official/（@ohmycafe_official）
　■OH MY CAFE公式サイト：https://ohmycafe.jp　

　特典　
　※画像はイメージです。
　※内容は一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
　■今年は2種類の予約方法を実施いたします！
　▼「通常予約（税込770円/１名）」をご利用のうえ、メニューをご注文いただいた方に、
　以下ノベルティをプレゼント。
　「オリジナルクリアカード（ランダム11種）」
　▼「プレミアム予約（税込3,300円/１名）」をご利用のうえ、メニューをご注文いただいた方に、
　以下ノベルティをプレゼント。
　「オリジナルクリアカード（ランダム11種）」
　「飾れるバインダー」
　「アクリルキーホルダー（グリム）」
　「ミニキャンバス（全5種・選択式）」
　※無くなり次第終了となります。

通常予約特典、プレミアム予約特典

　■ドリンク注文特典：カフェでドリンクメニューをご注文された方に「オリジナルコースター（全11種）」をランダムに1品につき1枚プレゼント。
　■カフェグッズ購入特典：オリジナルグッズを税込3,850円お買い上げごとに「オリジナルコレクションカード（全11種）」をランダムで１枚プレゼント！
　※無くなり次第終了となります。

　メニュー

　※画像はイメージです。
　※内容は一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

　【メニューに関して】

　■塩分や糖分を抑えたヘルシーなメニューで、ディズニーの栄養ガイドラインに準拠しています。すべてのゲストに健康的で楽しい食事体験を提供します。すべてのメニューはディズニーの栄養ガイドラインに準拠し、減塩、減糖のレシピで開発されています。

　下記URLより詳細をご確認ください。
　https://www.disney.co.jp/healthyliving/check.html/　　
（ディズニー・チェック）
　「ディズニー・チェック」ラベルの付いた食品・飲料は、ディズニーの栄養成分表示ガイドラインに適合しています。

　【フード】　
　●なんでもない日のティーパーティー　　税込2,690円
　ハーツラビュル寮のメニューを少しずつ楽しめる
　アフタヌーンティーセット。
　ご注文いただいた方にオリジナルカードもプレゼント。
　※お一人様にもおすすめのボリュームです。
　※ドリンクは付属いたしません。

なんでもない日のティーパーティー

　●＜リドル・ローズハート＞クラウンサラダ　　税込1,790円　
　王冠に見立てたかぼちゃシートでツナと野菜を詰めたサラダ。
　トマトソース・バケットと一緒にお召し上がりください。

＜リドル・ローズハート＞クラウンサラダ

　●＜エース・トラッポラ＞オレンジクラフティ　　税込1,790円　
　ヨーグルトと米粉で焼き上げたクラフティ。
　爽やかなオレンジの香りがアクセントです。

＜エース・トラッポラ＞オレンジクラフティ

　●＜デュース・スペード＞ヨーグルトゼリー　　税込1,790円　
　トランプをイメージし、さっぱりと仕上げたヨーグルトゼリー。
　ブルーベリーソースとともにお召し上がりください。

＜デュース・スペード＞ヨーグルトゼリー

　●＜ケイト・ダイヤモンド＞サーモンサンドイッチ　　税込1,790円　
　スモークサーモンとカッテージチーズのサンドイッチ。
　ダイヤのスートはパプリカパウダーで彩りました。

＜ケイト・ダイヤモンド＞サーモンサンドイッチ

　●＜トレイ・クローバー＞ソイミートペンネ　　税込1,790円　
　ソイミートソースペンネとサラダのプレート。
　クローバー型のクルトンを添えて。

＜トレイ・クローバー＞ソイミートペンネ

　【ドリンク】

　●＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー　　税込1,090円　
　ハートの女王の法律をイメージした、デカフェのアイスレモンティー。
　※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

　●＜サバナクロー寮＞ルイボスティー　　税込1,090円
　サバナクロー寮をイメージした、ドライフラワーを浮かべたルイボスティー。
　※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

　●＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー　　税込1,090円　
　オクタヴィネル寮をイメージした、レモン風味のバタフライピーティー。
　※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

　●＜スカラビア寮＞アールグレイティー　　税込1,090円　
　スカラビア寮をイメージした、デカフェのアールグレイティー。
　※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

　●＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー　　税込1,090円　
　ポムフィオーレ寮をイメージした、ドライフラワーを浮かべたバタフライピーティー。
　※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

　●＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー　　税込1,090円　
　イグニハイド寮をイメージした、バジルをのせたバタフライピーティー。
　※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

　●＜ディアソムニア寮＞グリーンティー　　税込1,090円　
　ディアソムニア寮をイメージした、タイムをのせたグリーンティー。
　※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

　●＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー　　税込1,090円　
　ハートの女王の法律をイメージした、デカフェのホットレモンティー。
　※ポットで提供いたします。

　●ホットティー　　税込790円　
　デカフェのホットアールグレイティー。

　●ホットコーヒー　　税込790円　
　デカフェのホットコーヒー。

　●ホットミルク　　税込790円
　低脂肪のホットミルク。

　【テイクアウト】　
　オリジナルボトルに入った各寮をイメージしたティー。
　※オリジナルボトルはお持ち帰りいただけます。

　●＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー　　税込1,890円　
　●＜サバナクロー寮＞ルイボスティー　　税込1,890円
　●＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー　　税込1,890円
　●＜スカラビア寮＞アールグレイティー　　税込1,890円
　●＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー　　税込1,890円
　●＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー　　税込1,890円
　●＜ディアソムニア寮＞グリーンティー　　税込1,890円

　スーベニア

　※画像はイメージです。
　※内容は一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

　●アクリルマドラー（ランダム11種）税込990円　
　ドリンクとセットでご購入可能です。
　※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク
　※1メニューにつき11点までご購入いただけます。
　※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。

　●アクリルスタンドコースター（ランダム11種）税込1,100円　
　ドリンクとセットでご購入可能です。
　※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク
　※1メニューにつき11点までご購入いただけます。
　※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。

アクリルマドラー（ランダム11種）、アクリルスタンドコースター（ランダム11種）

　●カップ&ソーサー　　税込4,950円　
　ドリンクとセットでご購入可能です。
　※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク
　※1メニューにつき1点ご購入いただけます。
　※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。

　●ティースプーン　　税込1,100円　
　ドリンクとセットでご購入可能です。
　※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク
　※1メニューにつき1点ご購入いただけます。
　※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。

　カフェオリジナルグッズ

　※画像はイメージです。
　※内容は一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
　※ディズニーストア.jpでは10/15（水）15:00〜販売をいたします。

　●ホログラムステッカー（ランダム11種）税込605円

ホログラムステッカー（ランダム11種）

　●缶バッジ（ランダム11種）税込605円

缶バッジ（ランダム11種）

　●アクリルキーホルダー（ランダム11種）税込770円
　●ミニアクリルスタンド（ランダム11種）税込990円
　●アクリルスタンド（ランダム11種）税込1,320円

アクリルスタンド（ランダム11種）

　●クリアファイル＜ハーツラビュル寮＞税込440円

クリアファイル＜ハーツラビュル寮＞

　●クリアファイル＜寮長＞税込440円

クリアファイル＜寮長＞

　●マスキングテープセット　税込990円
　●巾着　税込1,430円
　●カードホルダー　税込1,650円

　＜オンライン限定グッズ＞　
　＜コンプリートセット＞ホログラムステッカー（全11種）税込6,655円
　＜コンプリートセット＞缶バッジ（全22種）税込13,310円
　＜コンプリートセット＞アクリルキーホルダー（全11種）税込8,470円
　＜コンプリートセット＞ミニアクリルスタンド（全11種）税込10,890円
　＜コンプリートセット＞アクリルスタンド（全11種）税込14,520円
　＜コンプリートセット＞アクリルマドラー（全11種）税込10.890円
　＜コンプリートセット＞アクリルスタンドコースター（全11種）税込12,100円

　【コピーライト表記】
　©Disney