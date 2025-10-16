ディズニーの『ツイステ』アニメ化記念カフェが東名阪で開催決定！ ハーツラビュル寮のティーパーティーをイメージしたメニューが10月30日より登場

『ツイステ』アニメ化記念カフェが東京・大阪・名古屋で開催！ハーツラビュル寮のティーパーティーメニューや豪華予約特典をチェック！

これは見逃せない！ 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のアニメ化を記念したスペシャルカフェ「OH MY CAFE」が、期間限定でオープンします。

今回のテーマは、シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」にちなんだ、ハーツラビュル寮の優雅なティーパーティー！

リドルたち寮生5人をイメージしたフードや、全7寮のカラードリンクが楽しめます。特に「なんでもない日のティーパーティー」（税込2,690円）は、世界観を詰め込んだアフタヌーンティーセットで必見です。

さらに、グリムのアクリルキーホルダーなどがもらえる「プレミアム予約」（税込3,300円）や、ドリンク注文特典のコースターなど、嬉しい企画も盛りだくさん！ 開催は東京・大阪で10月30日から、愛知で11月20日からです。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のアニメーション化を記念したスペシャルカフェが開催決定！

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFE 期間限定オープン！

シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」にフォーカスしたハーツラビュル寮のティーパーティーをイメージしたメニューにご期待ください！

株式会社CLホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFEを2025年10月30日（木）より東京と大阪にて、11月20日（木）より愛知にて、順次、期間限定でオープンいたします。

■『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFE 公式サイト：https://twst2025.ohmycafe.jp



スペシャルカフェ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFEの2025年の開催が決定しました。

2025年10月29日より“ツイステ”アニメーション化作品『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』がディズニープラスにて独占配信されるのを記念し、優雅なひとときが楽しめるメニューをご用意いたしました。

メニューは、シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」にフォーカスした、ハーツラビュル寮のティーパーティーをイメージし、その世界観を詰め込んだアフタヌーンティーのほかに、作中に登場するキャラクターをイメージしたメニューや各寮のカラーイメージしたドリンクなど、フォトジェニックで、趣向を凝らした楽しいお食事をご用意いたしました。

また、カフェオリジナルグッズ、特典、スーベニアなども展開いたします。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の世界観溢れるスペシャルなカフェで、お食事を味わいながら、特別な時間をお楽しみください。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』とは

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、ディズニー作品に登場するディズニーヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲームです。

■『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式サイト：https://twisted-wonderland.aniplex.co.jp/

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』ストーリー

ディズニーヴィランズにインスパイアされたダークファンタジーアニメーション。

異世界の魔法士養成学校に迷い込んだ高校生の雄剣と、＜ハートの女王＞のルールを守り抜く寮長リドルが出会った時、ルールに縛られた寮生たちの運命が動きだす──。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」

ディズニープラスにて10月29日より独占配信

■『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』公式サイト：https://disneyplus.disney.co.jp/program/twisted-wonderland-the-animation

＜開催概要＞

◇場所・期間

■東京/表参道：OH MY CAFE/2025年10月30日（木）〜12月14日（日）

東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階

■大阪/心斎橋：kawara CAFE&DINING 心斎橋店/2025年10月30日（木）〜11月30日（日）

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9階

■愛知/名古屋：BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店/11月20日（木）〜12月16日（火）

愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシックB1F

◇予約方法：2025年10月14日（火） 12:00カフェ公式サイトOPEN 予約スタート：18:00〜

予約金：【通常予約】税込770円 ※１申込につき、4席迄予約可。【プレミアム予約】税込3,300円

■『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFE 公式サイト：https://twst2025.ohmycafe.jp

■OH MY CAFE X：https://x.com/ohmycafe_info （@ohmycafe_info）

■OH MY CAFE Instagram：https://www.instagram.com/ohmycafe_official/（@ohmycafe_official）

■OH MY CAFE公式サイト：https://ohmycafe.jp

特典

※画像はイメージです。

※内容は一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

■今年は2種類の予約方法を実施いたします！

▼「通常予約（税込770円/１名）」をご利用のうえ、メニューをご注文いただいた方に、

以下ノベルティをプレゼント。

「オリジナルクリアカード（ランダム11種）」

▼「プレミアム予約（税込3,300円/１名）」をご利用のうえ、メニューをご注文いただいた方に、

以下ノベルティをプレゼント。

「オリジナルクリアカード（ランダム11種）」

「飾れるバインダー」

「アクリルキーホルダー（グリム）」

「ミニキャンバス（全5種・選択式）」

※無くなり次第終了となります。

通常予約特典、プレミアム予約特典

■ドリンク注文特典：カフェでドリンクメニューをご注文された方に「オリジナルコースター（全11種）」をランダムに1品につき1枚プレゼント。

■カフェグッズ購入特典：オリジナルグッズを税込3,850円お買い上げごとに「オリジナルコレクションカード（全11種）」をランダムで１枚プレゼント！

※無くなり次第終了となります。

メニュー

※画像はイメージです。

※内容は一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

【メニューに関して】

■塩分や糖分を抑えたヘルシーなメニューで、ディズニーの栄養ガイドラインに準拠しています。すべてのゲストに健康的で楽しい食事体験を提供します。すべてのメニューはディズニーの栄養ガイドラインに準拠し、減塩、減糖のレシピで開発されています。

下記URLより詳細をご確認ください。

https://www.disney.co.jp/healthyliving/check.html/

（ディズニー・チェック）

「ディズニー・チェック」ラベルの付いた食品・飲料は、ディズニーの栄養成分表示ガイドラインに適合しています。

【フード】

●なんでもない日のティーパーティー 税込2,690円

ハーツラビュル寮のメニューを少しずつ楽しめる

アフタヌーンティーセット。

ご注文いただいた方にオリジナルカードもプレゼント。

※お一人様にもおすすめのボリュームです。

※ドリンクは付属いたしません。

なんでもない日のティーパーティー

●＜リドル・ローズハート＞クラウンサラダ 税込1,790円

王冠に見立てたかぼちゃシートでツナと野菜を詰めたサラダ。

トマトソース・バケットと一緒にお召し上がりください。

＜リドル・ローズハート＞クラウンサラダ

●＜エース・トラッポラ＞オレンジクラフティ 税込1,790円

ヨーグルトと米粉で焼き上げたクラフティ。

爽やかなオレンジの香りがアクセントです。

＜エース・トラッポラ＞オレンジクラフティ

●＜デュース・スペード＞ヨーグルトゼリー 税込1,790円

トランプをイメージし、さっぱりと仕上げたヨーグルトゼリー。

ブルーベリーソースとともにお召し上がりください。

＜デュース・スペード＞ヨーグルトゼリー

●＜ケイト・ダイヤモンド＞サーモンサンドイッチ 税込1,790円

スモークサーモンとカッテージチーズのサンドイッチ。

ダイヤのスートはパプリカパウダーで彩りました。

＜ケイト・ダイヤモンド＞サーモンサンドイッチ

●＜トレイ・クローバー＞ソイミートペンネ 税込1,790円

ソイミートソースペンネとサラダのプレート。

クローバー型のクルトンを添えて。

＜トレイ・クローバー＞ソイミートペンネ

【ドリンク】

●＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー 税込1,090円

ハートの女王の法律をイメージした、デカフェのアイスレモンティー。

※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

●＜サバナクロー寮＞ルイボスティー 税込1,090円

サバナクロー寮をイメージした、ドライフラワーを浮かべたルイボスティー。

※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

●＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー 税込1,090円

オクタヴィネル寮をイメージした、レモン風味のバタフライピーティー。

※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

●＜スカラビア寮＞アールグレイティー 税込1,090円

スカラビア寮をイメージした、デカフェのアールグレイティー。

※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

●＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー 税込1,090円

ポムフィオーレ寮をイメージした、ドライフラワーを浮かべたバタフライピーティー。

※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

●＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー 税込1,090円

イグニハイド寮をイメージした、バジルをのせたバタフライピーティー。

※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

●＜ディアソムニア寮＞グリーンティー 税込1,090円

ディアソムニア寮をイメージした、タイムをのせたグリーンティー。

※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

●＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー 税込1,090円

ハートの女王の法律をイメージした、デカフェのホットレモンティー。

※ポットで提供いたします。

●ホットティー 税込790円

デカフェのホットアールグレイティー。

●ホットコーヒー 税込790円

デカフェのホットコーヒー。

●ホットミルク 税込790円

低脂肪のホットミルク。

【テイクアウト】

オリジナルボトルに入った各寮をイメージしたティー。

※オリジナルボトルはお持ち帰りいただけます。

●＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー 税込1,890円

●＜サバナクロー寮＞ルイボスティー 税込1,890円

●＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー 税込1,890円

●＜スカラビア寮＞アールグレイティー 税込1,890円

●＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー 税込1,890円

●＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー 税込1,890円

●＜ディアソムニア寮＞グリーンティー 税込1,890円

スーベニア

※画像はイメージです。

※内容は一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

●アクリルマドラー（ランダム11種）税込990円

ドリンクとセットでご購入可能です。

※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク

※1メニューにつき11点までご購入いただけます。

※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。

●アクリルスタンドコースター（ランダム11種）税込1,100円

ドリンクとセットでご購入可能です。

※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク

※1メニューにつき11点までご購入いただけます。

※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。

アクリルマドラー（ランダム11種）、アクリルスタンドコースター（ランダム11種）

●カップ&ソーサー 税込4,950円

ドリンクとセットでご購入可能です。

※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク

※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。

●ティースプーン 税込1,100円

ドリンクとセットでご購入可能です。

※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク

※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。

カフェオリジナルグッズ

※画像はイメージです。

※内容は一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

※ディズニーストア.jpでは10/15（水）15:00〜販売をいたします。

●ホログラムステッカー（ランダム11種）税込605円

ホログラムステッカー（ランダム11種）

●缶バッジ（ランダム11種）税込605円

缶バッジ（ランダム11種）

●アクリルキーホルダー（ランダム11種）税込770円

●ミニアクリルスタンド（ランダム11種）税込990円

●アクリルスタンド（ランダム11種）税込1,320円

アクリルスタンド（ランダム11種）

●クリアファイル＜ハーツラビュル寮＞税込440円

クリアファイル＜ハーツラビュル寮＞

●クリアファイル＜寮長＞税込440円

クリアファイル＜寮長＞

●マスキングテープセット 税込990円

●巾着 税込1,430円

●カードホルダー 税込1,650円

＜オンライン限定グッズ＞

＜コンプリートセット＞ホログラムステッカー（全11種）税込6,655円

＜コンプリートセット＞缶バッジ（全22種）税込13,310円

＜コンプリートセット＞アクリルキーホルダー（全11種）税込8,470円

＜コンプリートセット＞ミニアクリルスタンド（全11種）税込10,890円

＜コンプリートセット＞アクリルスタンド（全11種）税込14,520円

＜コンプリートセット＞アクリルマドラー（全11種）税込10.890円

＜コンプリートセット＞アクリルスタンドコースター（全11種）税込12,100円

【コピーライト表記】

©Disney