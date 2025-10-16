ディズニーの『ツイステ』アニメ化記念カフェが東名阪で開催決定！ ハーツラビュル寮のティーパーティーをイメージしたメニューが10月30日より登場
これは見逃せない！ 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のアニメ化を記念したスペシャルカフェ「OH MY CAFE」が、期間限定でオープンします。
今回のテーマは、シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」にちなんだ、ハーツラビュル寮の優雅なティーパーティー！
リドルたち寮生5人をイメージしたフードや、全7寮のカラードリンクが楽しめます。特に「なんでもない日のティーパーティー」（税込2,690円）は、世界観を詰め込んだアフタヌーンティーセットで必見です。
さらに、グリムのアクリルキーホルダーなどがもらえる「プレミアム予約」（税込3,300円）や、ドリンク注文特典のコースターなど、嬉しい企画も盛りだくさん！ 開催は東京・大阪で10月30日から、愛知で11月20日からです。
株式会社CLホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFEを2025年10月30日（木）より東京と大阪にて、11月20日（木）より愛知にて、順次、期間限定でオープンいたします。
スペシャルカフェ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFEの2025年の開催が決定しました。
2025年10月29日より“ツイステ”アニメーション化作品『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』がディズニープラスにて独占配信されるのを記念し、優雅なひとときが楽しめるメニューをご用意いたしました。
メニューは、シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」にフォーカスした、ハーツラビュル寮のティーパーティーをイメージし、その世界観を詰め込んだアフタヌーンティーのほかに、作中に登場するキャラクターをイメージしたメニューや各寮のカラーイメージしたドリンクなど、フォトジェニックで、趣向を凝らした楽しいお食事をご用意いたしました。
また、カフェオリジナルグッズ、特典、スーベニアなども展開いたします。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の世界観溢れるスペシャルなカフェで、お食事を味わいながら、特別な時間をお楽しみください。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』とは
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、ディズニー作品に登場するディズニーヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲームです。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』ストーリー
ディズニーヴィランズにインスパイアされたダークファンタジーアニメーション。
異世界の魔法士養成学校に迷い込んだ高校生の雄剣と、＜ハートの女王＞のルールを守り抜く寮長リドルが出会った時、ルールに縛られた寮生たちの運命が動きだす──。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」
ディズニープラスにて10月29日より独占配信
＜開催概要＞
◇場所・期間
■東京/表参道：OH MY CAFE/2025年10月30日（木）〜12月14日（日）
東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階
■大阪/心斎橋：kawara CAFE&DINING 心斎橋店/2025年10月30日（木）〜11月30日（日）
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9階
■愛知/名古屋：BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店/11月20日（木）〜12月16日（火）
愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシックB1F
◇予約方法：2025年10月14日（火） 12:00カフェ公式サイトOPEN 予約スタート：18:00〜
予約金：【通常予約】税込770円 ※１申込につき、4席迄予約可。【プレミアム予約】税込3,300円
特典
■今年は2種類の予約方法を実施いたします！
▼「通常予約（税込770円/１名）」をご利用のうえ、メニューをご注文いただいた方に、
以下ノベルティをプレゼント。
「オリジナルクリアカード（ランダム11種）」
▼「プレミアム予約（税込3,300円/１名）」をご利用のうえ、メニューをご注文いただいた方に、
以下ノベルティをプレゼント。
「オリジナルクリアカード（ランダム11種）」
「飾れるバインダー」
「アクリルキーホルダー（グリム）」
「ミニキャンバス（全5種・選択式）」
※無くなり次第終了となります。
■ドリンク注文特典：カフェでドリンクメニューをご注文された方に「オリジナルコースター（全11種）」をランダムに1品につき1枚プレゼント。
■カフェグッズ購入特典：オリジナルグッズを税込3,850円お買い上げごとに「オリジナルコレクションカード（全11種）」をランダムで１枚プレゼント！
※無くなり次第終了となります。
メニュー
【メニューに関して】
■塩分や糖分を抑えたヘルシーなメニューで、ディズニーの栄養ガイドラインに準拠しています。すべてのゲストに健康的で楽しい食事体験を提供します。すべてのメニューはディズニーの栄養ガイドラインに準拠し、減塩、減糖のレシピで開発されています。
下記URLより詳細をご確認ください。
https://www.disney.co.jp/healthyliving/check.html/
（ディズニー・チェック）
「ディズニー・チェック」ラベルの付いた食品・飲料は、ディズニーの栄養成分表示ガイドラインに適合しています。
【フード】
●なんでもない日のティーパーティー 税込2,690円
ハーツラビュル寮のメニューを少しずつ楽しめる
アフタヌーンティーセット。
ご注文いただいた方にオリジナルカードもプレゼント。
※お一人様にもおすすめのボリュームです。
※ドリンクは付属いたしません。
●＜リドル・ローズハート＞クラウンサラダ 税込1,790円
王冠に見立てたかぼちゃシートでツナと野菜を詰めたサラダ。
トマトソース・バケットと一緒にお召し上がりください。
●＜エース・トラッポラ＞オレンジクラフティ 税込1,790円
ヨーグルトと米粉で焼き上げたクラフティ。
爽やかなオレンジの香りがアクセントです。
●＜デュース・スペード＞ヨーグルトゼリー 税込1,790円
トランプをイメージし、さっぱりと仕上げたヨーグルトゼリー。
ブルーベリーソースとともにお召し上がりください。
●＜ケイト・ダイヤモンド＞サーモンサンドイッチ 税込1,790円
スモークサーモンとカッテージチーズのサンドイッチ。
ダイヤのスートはパプリカパウダーで彩りました。
●＜トレイ・クローバー＞ソイミートペンネ 税込1,790円
ソイミートソースペンネとサラダのプレート。
クローバー型のクルトンを添えて。
【ドリンク】
●＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー 税込1,090円
ハートの女王の法律をイメージした、デカフェのアイスレモンティー。
※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。
●＜サバナクロー寮＞ルイボスティー 税込1,090円
サバナクロー寮をイメージした、ドライフラワーを浮かべたルイボスティー。
※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。
●＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー 税込1,090円
オクタヴィネル寮をイメージした、レモン風味のバタフライピーティー。
※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。
●＜スカラビア寮＞アールグレイティー 税込1,090円
スカラビア寮をイメージした、デカフェのアールグレイティー。
※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。
●＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー 税込1,090円
ポムフィオーレ寮をイメージした、ドライフラワーを浮かべたバタフライピーティー。
※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。
●＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー 税込1,090円
イグニハイド寮をイメージした、バジルをのせたバタフライピーティー。
※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。
●＜ディアソムニア寮＞グリーンティー 税込1,090円
ディアソムニア寮をイメージした、タイムをのせたグリーンティー。
※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。
●＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー 税込1,090円
ハートの女王の法律をイメージした、デカフェのホットレモンティー。
※ポットで提供いたします。
●ホットティー 税込790円
デカフェのホットアールグレイティー。
●ホットコーヒー 税込790円
デカフェのホットコーヒー。
●ホットミルク 税込790円
低脂肪のホットミルク。
【テイクアウト】
オリジナルボトルに入った各寮をイメージしたティー。
※オリジナルボトルはお持ち帰りいただけます。
●＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー 税込1,890円
●＜サバナクロー寮＞ルイボスティー 税込1,890円
●＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー 税込1,890円
●＜スカラビア寮＞アールグレイティー 税込1,890円
●＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー 税込1,890円
●＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー 税込1,890円
●＜ディアソムニア寮＞グリーンティー 税込1,890円
スーベニア
●アクリルマドラー（ランダム11種）税込990円
ドリンクとセットでご購入可能です。
※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク
※1メニューにつき11点までご購入いただけます。
※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。
●アクリルスタンドコースター（ランダム11種）税込1,100円
ドリンクとセットでご購入可能です。
※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク
※1メニューにつき11点までご購入いただけます。
※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。
●カップ&ソーサー 税込4,950円
ドリンクとセットでご購入可能です。
※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク
※1メニューにつき1点ご購入いただけます。
※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。
●ティースプーン 税込1,100円
ドリンクとセットでご購入可能です。
※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク
※1メニューにつき1点ご購入いただけます。
※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。
カフェオリジナルグッズ
※ディズニーストア.jpでは10/15（水）15:00〜販売をいたします。
●ホログラムステッカー（ランダム11種）税込605円
●缶バッジ（ランダム11種）税込605円
●アクリルキーホルダー（ランダム11種）税込770円
●ミニアクリルスタンド（ランダム11種）税込990円
●アクリルスタンド（ランダム11種）税込1,320円
●クリアファイル＜ハーツラビュル寮＞税込440円
●クリアファイル＜寮長＞税込440円
●マスキングテープセット 税込990円
●巾着 税込1,430円
●カードホルダー 税込1,650円
＜オンライン限定グッズ＞
＜コンプリートセット＞ホログラムステッカー（全11種）税込6,655円
＜コンプリートセット＞缶バッジ（全22種）税込13,310円
＜コンプリートセット＞アクリルキーホルダー（全11種）税込8,470円
＜コンプリートセット＞ミニアクリルスタンド（全11種）税込10,890円
＜コンプリートセット＞アクリルスタンド（全11種）税込14,520円
＜コンプリートセット＞アクリルマドラー（全11種）税込10.890円
＜コンプリートセット＞アクリルスタンドコースター（全11種）税込12,100円
【コピーライト表記】
