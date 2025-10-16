「15歳で夏祭り歌ってた、ゆっきも...」

2000年にJITTERIN'JINNのカバー曲で大ブレイクした、ガールズ・バンドのボーカリストの最新ショットが話題になっている。

「10月12日 前田有嬉さん お誕生日! おめでとうございます。 10/19ゆうばり国際ファンタスティック映画祭にてライブステージがあります。ぜひご来場ください」と、投稿したのは芸能事務所「ミュータウン・エンタテインメント」の公式Xアカウント。

同事務所に所属する元Whiteberry(ホワイトベリー)のボーカル、前田有嬉(40、旧芸名は「前田由紀」)の最新ショットを公開している。

この投稿に「15歳で夏祭り歌ってたWhiteberryのゆっきも、もう40歳」「ボーイッシュさが変わってない」「懐かしすぎ!」などのコメントが寄せられている。

Whiteberryは1999年にメジャーデビュー。2000年9月発売のJITTERIN'JINNのカバー曲「夏祭り」が、ドラマ「ふしぎな話」(TBS)の主題歌に起用され大ヒット。

同年の「第51回NHK紅白歌合戦」に出場した。04年に解散。現在、前田はソロミュージシャンで活動している。