藤川優里市議の最新ショットが話題

青森県八戸市議会で初の女性議長に選出された藤川優里市議。大きな話題になった「美人すぎる市議」の牴栂なゴルフスタイル瓩肪輒椶集まっている。

インスタグラムで「40年以上の歴史を持つ六市スポーツ交流会に参加してきました。(中略)私の父が初当選した時にもすでに開催されていて（ということでだいたい40年）当時の競技は野球。後に怪我人が増えたからとパークゴルフになり、今年はグラウンドゴルフでした」とコメント。

リボンのついたブラウスにカーディガンを羽織り、フリルのついたミニスカートにニーハイソックス姿でフルスイングする写真など、ゴルフを楽しむ様子を複数枚投稿した。

続けて「八幡平市の皆さま、お忙しい中参加してくれた皆さま、ありがとうございます」「来年の開催市は八戸市です。運動は辛いなという方にも交流していただけるように、八戸のメンバーで計画をしていこうと思います」と感謝の言葉と意気込みをつづった。

ネットでは「今は議長なんだ」「ご活躍素晴らしい」「好感持てる」「時が経つの早すぎてビビった」「今も変わらず美人ですごいわ」「おごることなく実績を積んでいらっしゃる」と声があがった。 藤川市議は、2007年八戸市議会議員選挙に立候補しトップ当選。「美人すぎる市議」として有名になり、八戸市に対する認知度や観光促進を高めるため雑誌グラビアなどでモデル活動を行い、全国的に話題になった。23年5選を果たし、今年6月には 第44代八戸市議会議長に選出された。



