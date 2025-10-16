大阪・関西万博 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　大阪・関西万博の閉幕を受け、サウジアラビア王国パビリオンは14日、公式SNSで感謝を伝えるとともに、次回、リヤド万博の予告動画を公開した。

【動画】万博サウジ館が感謝＆壮大な次回予告ムービー

　「日本の皆さま、温かい歓迎をありがとうございました。次は2030年リヤド万博でお会いしましょう！」とメッセージ。

　動画では、サウジ館について「ここはただのパビリオンではなく、私たちと皆さまを結ぶ架け橋です」「目にしたものは、ほんの始まりにすぎません」と振り返り、「終わりのない物語の第一章」と表現した。

　そして「今度は私たちの番です」と、壮大な自然やレーシングカーが疾走する様子などとともに、ドバイ万博の光り輝く会場ビジュアルなどを紹介。最後は「世界の皆さま、ようこそ」と呼びかけた。

　これに対して、「これ絶対行かなあかんやつ」「リヤド万博に絶対行きたいので、5年間アラビア語の勉強と貯金を頑張ります」「5年後リヤドに行くので待っててください！」など、期待の声が寄せられている。