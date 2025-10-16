６月に８９歳で死去した長嶋茂雄・巨人軍終身名誉監督は、高校時代、「伝説の本塁打」と呼ばれる一本を県営大宮球場（さいたま市大宮区）で放った。

球場を管理する公園事務所で現在、当時の試合を記録したスコアブックが展示されている。長嶋さんの高校での活躍を記す現存資料は少なく、事務所では「貴重な資料をぜひ見にきてほしい」と話している。（川村祐生）

展示しているのは、同球場がある県大宮公園の事務所だ。開園１４０年を記念して開催している写真展の中で、スコアブックも紹介している。

長嶋さんは１９５３年８月、千葉県の佐倉一高（現・佐倉高）３年の時に高校野球南関東大会へ出場し、１回戦で熊谷高と対戦した。同校は当時、２年前に甲子園で準優勝を飾るなど県内屈指の強豪だった。

４番打者として対決した長嶋さんが、本塁打を打ったのは３点リードされて迎えた六回だった。相手の２年生エース（当時）、福島郁夫さんの内角高めの直球を、バットを上からたたきつけるように振り、ライナー性の強烈な打球はそのままバックスクリーン下に突き刺さった。長嶋さんの高校時代で公式戦唯一の本塁打だった。

試合は熊谷高が勝ったが、長嶋さんはこの活躍で一気に注目選手となった。スター街道を駆け上がり、「ミスタープロ野球」と多くのファンに親しまれるようになった。鮮烈な印象を残した一打は、後に「伝説の」と語られるようになる。

長嶋さんは自著「野球は人生そのものだ」の中で、「無名の高校生が世に出るきっかけとなった」と振り返っている。

対戦した福島さん（８９）も、熊谷高から東映フライヤーズ（現・北海道日本ハムファイターズ）に入り活躍した。福島さんは、読売新聞の取材に「ミスターからホームランを打たれたのは光栄だった」と語った。

今回、写真展ではスコアブックを２冊展示している。

１冊は、県高校野球連盟の関係者が作成したとみられる。六回表一死、「４番長島」の打席で本塁打を示すひし形マークや、飛距離を表す「３５０」（フィート＝約１０７メートル）という記載が確認できる。

別の１冊は取材した記者が書き込んだとみられ、守備位置の「５」（三塁手）などが見て取れる。「４番サード」は長嶋さんの代名詞だ。当時から、その後の活躍へ続く片鱗（へんりん）を見せていたことが分かる。

スコアブックは、東京都足立区のフリーライター池田又昭さん（９１）が保管していた。埼玉の野球史に関心があり、調べた際に収集したという。公園事務所に「高齢になり自分に何かあれば紙くずになってしまう。活用してほしい」と連絡があり、今年６月に譲り受けることになった。同事務所の小林利哉担当部長は「大宮公園の歴史を振り返る上でももってこいの展示品だ」と話す。

写真展は今月１８日まで開かれている。問い合わせは同事務所（０４８・６４１・６３９１）へ。