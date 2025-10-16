「球磨焼酎」の蔵元が、ウイスキー事業に参入です。

【写真を見る】蒸留所は･･･小学校！？需要高まる国産ウイスキー市場 球磨焼酎の蔵元が挑む

熊本県人吉市の高橋酒造は、廃校した小学校を「田野蒸留所」として再生し、ウイスキー造りを始めます。

10月16日の開所式には関係者約100人が出席し、高橋酒造の高橋光宏社長が「本格焼酎の市場が縮小傾向にある中、何を守り何を新しく生み出すのか、その答えがウイスキー造りへの挑戦」と挨拶しました。

田野蒸留所は11年前に廃校となった旧田野小学校を増改築したもので、年間14.5万リットルの生産を見込んでいます。

高橋酒造は、焼酎造りで磨き上げた発酵・蒸留技術を活かし、世界市場で勝負できるジャパニーズウイスキーを造りたいとしています。

高橋酒造 高橋光宏社長「地域に愛される酒、自慢して頂けるようなウイスキーにしたい」

なお、10月16日振る舞われたのは田野蒸留所で約半年熟成させた若い原酒、ニューボーンウイスキー。これからじっくり熟成させ、3年後にウイスキーとしての販売を目指しています。

熊本でも高まる「国産ウイスキー需要」

2021年、山鹿市で開業したのが山鹿蒸留所です。

今年ようやく、熊本県産のシングルモルトジャパニーズウイスキーが完成し、販売が始まっています。

こうした国産のウイスキーの蒸留所は全国的に増えているそうです。

ウイスキーに詳しい日本バーテンダー協会、熊本県支部の髙松保行幹事長によりますと、全国には準備中の施設を含めて約120か所の蒸留所があり、ウイスキーの需要が高まっているそうです。

今回の開所を受け、髙松さんは「3年後、10年後が楽しみ。地場のオリジナルボトルができたらいいですね」と期待を寄せています。