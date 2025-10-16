CHiCO with HoneyWorks、TVアニメ『キミと越えて恋になる』OPテーマ「くすぐったい。」の先行配信開始＆ミュージックビデオを公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2023年に活動を一時休止し、デビュー記念日である2025年8月6日に再始動を発表したCHiCO with HoneyWorks。サプライズライブ配信での再始動発表や、再始動後初のシングルを2タイトル同時リリースすることで話題を集めていたが、その新曲の一つ「くすぐったい。」の先行配信が本日よりスタート。さらにミュージックビデオがYouTubeにて公開された。

「くすぐったい。」は現在放送中のTVアニメ『キミと越えて恋になる』のOPングテーマで、アニメは14日より放送がスタート。アニメとあわせてチコハニの楽曲とミュージックビデオも楽しんでほしい。

なお、「くすぐったい。」を収録したシングルは10月29日にリリース。同日には、TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』のOPテーマ「戦場の華」を収録したシングルも同時発売予定。異なる魅力を持ちつつもチコハニらしさ全開の2タイトルをそれぞれぜひチェックしてほしい。

●配信情報先行配信「くすぐったい。」配信リンクはこちらhttps://cwhw.lnk.to/Kusuguttai

「戦場の華」



配信リンクはこちら

https://cwhw.lnk.to/SenjyonoHana

●リリース情報

19th Single

TVアニメ『キミと越えて恋になる』OPテーマ

「くすぐったい。」

2025年10月29日発売

【CHiCO with HoneyWorks盤（CD）】



品番：SMCL-966

価格：￥1,500（税込）

【アニメ盤（期間生産限定盤、CD）】



品番：SMCL-967

価格：￥1,500（税込）

＜収録内容＞

01.くすぐったい。

Lyrics：Gom, shito Music：Gom Arrangement：HoneyWorks

02.人生のオーケストラ

Lyrics：shito, Gom Music：shito, 中西 Arrangement：HoneyWorks

03.くすぐったい。- Instrumental -

04.人生のオーケストラ - Instrumental -

20th Single

TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』OPテーマ

「戦場の華」

2025年10月29日発売

【CHiCO with HoneyWorks盤（CD）】



品番：SMCL-968

価格：￥1,500（税込）

【アニメ盤（期間生産限定盤、CD）】



品番：SMCL-969

価格：￥1,500（税込）

＜収録内容＞

01.戦場の華

Lyrics：shito, Gom Music：shito Arrangement：HoneyWorks

02.ラブホイッスル Alert！

Lyrics：Gom, shito Music：Gom, 宇都圭輝 Arrangement：HoneyWorks

03.戦場の華 - Instrumental -

04.ラブホイッスル Alert！ - Instrumental -

CD予約はこちら

「くすぐったい。」

https://cwhw.lnk.to/gRsDn8

「戦場の華」

https://cwhw.lnk.to/YQwIaE

●作品情報

TVアニメ『キミと越えて恋になる』



2025年10月14日（火）23:30〜TOKYO MXほかにて放送開始

https://www.kimikoe-anime.com/

TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』



2025年10月3日（金）24:00〜TOKYO MXほかにて放送開始

https://saihito-anime.com/

●ライブ情報

LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2026

1月​11日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

1月12日(月・祝) 愛知・Zepp Nagoya

1月18日(日) 東京・Zepp DiverCity

チケット先行受付中

https://l-tike.com/cwhw/

＜CHiCO with HoneyWorks（読み：ちこ うぃず はにーわーくす）プロフィール＞

ソニー・ミュージックエンタテインメントが実施する「ウタカツ！」オーディションにてグランプリを獲得したCHiCOと、「可愛くてごめん」などの人気楽曲を生み出すクリエイターチームHoneyWorksとのコラボユニット。「世界は恋に落ちている」で2014年にメジャーデビュー。『アオハライド』『まじっく快斗1412』『銀魂』シリーズ、『ハイキュー!! TO THE TOP』、『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』、『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』、『彼女、お借りします』など数々の大人気アニメの主題歌を担当。「青春胸キュンサウンド」と言われる青春感あふれるメロディと歌詞が多くの10代の人気を集め、自身の楽曲のYouTube総再生回数は6億回を超える。また日本武道館、武蔵野の森アリーナでのワンマンライブを成功させるなど、ライブ活動も精力的に行っている。

2023年4月8日のZeppツアーファイナルをもってCHiCO with HoneyWorksの一時活動休止を発表し、同年7月にCHiCOのソロプロジェクトを始動。国内外のクリエイター・コンポーザー・アーティストとの楽曲制作を展開している。今まではライブでしか見られなかったビジュアルを公開し、作詞にも積極的に参加するなど、新たな表現に挑戦しながら等身大の想いや気持ちを歌うソロシンガーとして活動の幅を広げた。

2025年8月よりCHiCO with HoneyWorksの活動を再開。2026年1月にはおよそ3年振りとなるワンマンライブツアーを予定している。

©柚樹ちひろ／集英社・キミ越え製作委員会

©鳳ナナ・アルファポリス／最ひと製作委員会

