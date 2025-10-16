背中を綺麗に見せるため週4回筋トレ「引き締まっているのとただ細いのではかなり違います」キャバ嬢・愛倉ななこの磨かれたスタイルへのこだわり
【モデルプレス＝2025/10/16】札幌・すすきの「P＆J」に勤務する、愛倉ななこ。「何にも執着心がない」と語る彼女が探求しているものが美容である。そんな彼女のスタイルキープ、スキンケアなどの美容法に迫る。【インタビュー全2回の2回目】
【写真】すすきの美人キャバ嬢、美背中輝くオフショルドレス姿
― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
愛倉：友達とサウナ、ドックラン、あとはとにかく田舎に行くことです（笑）。旅行や温泉も好きで、この前は九州に行ってきて、北海道だったら定山渓に1番好きな温泉があるので、そこによく行っていますね。
― どのくらいの頻度で温泉や旅行に行かれますか？
愛倉：月に1回は絶対で、多いときは月に3〜4回行っています！もう少し仕事に行った方がいいかも（笑）。
― 読者の中には愛倉さんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝く愛倉さんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
あかぬけた方法トップ3
1．ジムに行くこと
2．肌を綺麗にすること
3．ヘアケア
1位はジムです。細い方はたくさんいると思うのですが、引き締まっているのとただ細いのではかなり違います。背中が開いたドレスを着たときも、鍛えているとすごく綺麗に見えるんです。私は少し脂肪がついていても筋トレをしている身体の方が好きで。ジムの時間に合わせて昼に起きて、週に3〜4回は通っています。
2位は肌を綺麗にすることです。肌に良いものを薬局やネットで買って毎日摂取するようにしています。
3位はヘアケアです。シャンプーなどは手当たり次第良いと言われているものを試していますし、トリートメントは1番良いものを使っています。
＜その1：今日のメイク＞
最近ハイライトやラメをキラキラ系にすることにハマっているので、今日もたくさんつけてきました！青みピンクが好きなので、アイシャドウやラメの色も統一しています。
＜その2：愛倉ななこのマストバイアイテム＞
・イブサンローラン／ラブシャイン グロスプランパー＜グロス＞
唇がいい感じにぷっくりして、シワが消えてくれるので愛用しています。他のリップの上からこれを重ねて仕上げに使っていますね。
＜その3：美容法＞
ヘアケア、歯、肌など、何でも意識しています（笑）！肌は日焼け止めを徹底して塗っていて、ボディークリームももちろん塗っています。特にガサついた日はスクラブも使うようにしていて、きちんとケアしていますね。肌が強いのですが、どちらかというと高いスキンケア製品より韓国などで買える保湿に特化したものを試しています。MEGUMIさんの本も読んで勉強しました！私は肌治療を信じていないので、化粧水などでケアしています。
あとは服が好きなので、毎日私服が可愛いです（笑）！ハイブラは買わなくて、夏はSHIENなどのプチプラも買いますね。上品で清潔感があるように見えるコーディネートを意識して、なるべくどこに行っても馴染むシンプルな色使いにしていて。派手な柄物は着なくなったので、無地の白黒が多いかもしれないです。でも形が変わっているものが好きで、他にはないデザインを選んでいるので、地味にはならないです。sheller（※最初の「e」はアキュートアクセント付き）というブランドがすごく好きなのですが、最近買った新作のツイードジャケットがお気に入り！あとはアクセサリーはピンクゴールドで統一しているかな。
＜その4：会話術＞
相手に素っぽく接することです。気を遣っていない親しみやすい感じを出すようにしていて、初対面のお客さんにも緊張させないように気さくに話しかけていますね。どんどん話しかけて、距離感を近く感じてもらえるように頑張っています。
＜その5：〇〇オタク＞
何にも執着心がないのですが、美容オタクではあるかもしれないです。でも私がやっているのは全て時間を使う美容法ではないので、休みの日に美容に時間を使っているわけではないんです。継続が大事でございます！
愛倉さんは、キャバ嬢という華やかな仕事に身を置きながらも、オフの日は田舎でリフレッシュし、自然体でいられる時間を大切にするという意外な一面を持つ。美容に関しては、高価なものに頼るのではなく、MEGUMIさんの書籍で勉強したり、韓国の保湿製品を選んだりするなど、「効果」と「継続」を重視した合理的な姿勢が印象的である。特に医療に頼らないケアへのこだわりは、彼女の美への深い探求心を示している。
さらに筋トレによる引き締まったボディラインへの意識、上品で清潔感のある私服スタイルへのこだわりが、彼女のプロフェッショナルな輝きを支えているだろう。お客様に対しては「素っぽく接する」ことで親しみやすさを生み出し、それがまた彼女の個性と人気に繋がっているに違いない。継続を力に変える美意識と、飾らない魅力は、きっと多くの女性にとって憧れの的となり、強力なロールモデルになる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】すすきの美人キャバ嬢、美背中輝くオフショルドレス姿
◆愛倉ななこ、休日は田舎でリフレッシュ
― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
愛倉：友達とサウナ、ドックラン、あとはとにかく田舎に行くことです（笑）。旅行や温泉も好きで、この前は九州に行ってきて、北海道だったら定山渓に1番好きな温泉があるので、そこによく行っていますね。
愛倉：月に1回は絶対で、多いときは月に3〜4回行っています！もう少し仕事に行った方がいいかも（笑）。
◆愛倉ななこのあかぬけ方法ベスト3
― 読者の中には愛倉さんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝く愛倉さんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
あかぬけた方法トップ3
1．ジムに行くこと
2．肌を綺麗にすること
3．ヘアケア
1位はジムです。細い方はたくさんいると思うのですが、引き締まっているのとただ細いのではかなり違います。背中が開いたドレスを着たときも、鍛えているとすごく綺麗に見えるんです。私は少し脂肪がついていても筋トレをしている身体の方が好きで。ジムの時間に合わせて昼に起きて、週に3〜4回は通っています。
2位は肌を綺麗にすることです。肌に良いものを薬局やネットで買って毎日摂取するようにしています。
3位はヘアケアです。シャンプーなどは手当たり次第良いと言われているものを試していますし、トリートメントは1番良いものを使っています。
◆愛倉ななこにさらに迫る5つのテーマ
＜その1：今日のメイク＞
最近ハイライトやラメをキラキラ系にすることにハマっているので、今日もたくさんつけてきました！青みピンクが好きなので、アイシャドウやラメの色も統一しています。
＜その2：愛倉ななこのマストバイアイテム＞
・イブサンローラン／ラブシャイン グロスプランパー＜グロス＞
唇がいい感じにぷっくりして、シワが消えてくれるので愛用しています。他のリップの上からこれを重ねて仕上げに使っていますね。
＜その3：美容法＞
ヘアケア、歯、肌など、何でも意識しています（笑）！肌は日焼け止めを徹底して塗っていて、ボディークリームももちろん塗っています。特にガサついた日はスクラブも使うようにしていて、きちんとケアしていますね。肌が強いのですが、どちらかというと高いスキンケア製品より韓国などで買える保湿に特化したものを試しています。MEGUMIさんの本も読んで勉強しました！私は肌治療を信じていないので、化粧水などでケアしています。
あとは服が好きなので、毎日私服が可愛いです（笑）！ハイブラは買わなくて、夏はSHIENなどのプチプラも買いますね。上品で清潔感があるように見えるコーディネートを意識して、なるべくどこに行っても馴染むシンプルな色使いにしていて。派手な柄物は着なくなったので、無地の白黒が多いかもしれないです。でも形が変わっているものが好きで、他にはないデザインを選んでいるので、地味にはならないです。sheller（※最初の「e」はアキュートアクセント付き）というブランドがすごく好きなのですが、最近買った新作のツイードジャケットがお気に入り！あとはアクセサリーはピンクゴールドで統一しているかな。
＜その4：会話術＞
相手に素っぽく接することです。気を遣っていない親しみやすい感じを出すようにしていて、初対面のお客さんにも緊張させないように気さくに話しかけていますね。どんどん話しかけて、距離感を近く感じてもらえるように頑張っています。
＜その5：〇〇オタク＞
何にも執着心がないのですが、美容オタクではあるかもしれないです。でも私がやっているのは全て時間を使う美容法ではないので、休みの日に美容に時間を使っているわけではないんです。継続が大事でございます！
◆まとめ
愛倉さんは、キャバ嬢という華やかな仕事に身を置きながらも、オフの日は田舎でリフレッシュし、自然体でいられる時間を大切にするという意外な一面を持つ。美容に関しては、高価なものに頼るのではなく、MEGUMIさんの書籍で勉強したり、韓国の保湿製品を選んだりするなど、「効果」と「継続」を重視した合理的な姿勢が印象的である。特に医療に頼らないケアへのこだわりは、彼女の美への深い探求心を示している。
さらに筋トレによる引き締まったボディラインへの意識、上品で清潔感のある私服スタイルへのこだわりが、彼女のプロフェッショナルな輝きを支えているだろう。お客様に対しては「素っぽく接する」ことで親しみやすさを生み出し、それがまた彼女の個性と人気に繋がっているに違いない。継続を力に変える美意識と、飾らない魅力は、きっと多くの女性にとって憧れの的となり、強力なロールモデルになる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】