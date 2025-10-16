浜崎あゆみ、内もも大胆カットアウトデニムコーデ公開「セクシー」「さすがの着こなし」と反響殺到
【モデルプレス＝2025/10/16】歌手の浜崎あゆみが10月15日、自身のInstagramを更新。カットアウトデニムコーデを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】浜崎あゆみ「セクシー」内もものぞくデニムコーデ
浜崎は「衣装チーム力作のBD party風のアンコールデニムstyle」と紹介し、フォトグラファーの嘉茂雅之氏によって撮影された写真を公開。両太もも部分を大胆にカットアウトしたデザインのデニムコーデで美しい脚を披露した。「ラインストーンの装飾はもちろん、デニムテンガロンもデニムヒールも全部ちゃんとLIVE仕様に一から作り直してあるのです！」と衣装チームへの感謝もつづった。
}この投稿に、ファンからは「めっちゃ綺麗」「金髪とデニム似合いすぎ」「永遠の歌姫」「眼福」「セクシー」「さすがの着こなし」と反響が殺到している。（modelpress編集部）
◆浜崎あゆみ、大胆カットアウトデニムコーデから美脚チラリ
◆浜崎あゆみの投稿に反響殺到
