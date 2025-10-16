＝LOVE大谷映美里、ミニスカ×ハイソックスで美脚スラリ「天使降臨」「眼福」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/16】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が10月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートから伸びる美しい脚を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】イコラブ人気メンバー、ファン悶絶のミニスカ姿
大谷は「どのみりにゃが好き？」「あざとスウィートな秋メイク掲載していただいています」とつづり、10月10日に発売されたファッション誌「sweet」（宝島社）11月号撮影時の写真を投稿。4パターンのスタイリングを公開し、ピンクのニットにミニスカートとハイソックスを合わせたスタイリングや、ビックニットのスタイリングでスラっと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「天使降臨」「眼福」「スタイルも良くて完璧」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
