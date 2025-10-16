“サンド伊達みきおの姪っ子”伊達さゆり、肩出し＆美脚ショット公開「スタイル抜群」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2025/10/16】声優の伊達さゆりが10月15日、自身のInstagramを更新。ほっそりとした肩と美しい脚が際立つ衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】伊達さゆり、美スタイル際立つミニ丈衣装ショット
伊達は「初めましての黒衣装」と白のレースで装飾された黒のオフショルダートップスにショートパンツを合わせた衣装を公開。透明感のあるほっそりとした肩とスラリとした脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「黒の衣装、大人っぽい」「可愛くて優勝」「とっても素敵」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆伊達さゆり、肩出し＆美脚見せショット公開
◆伊達さゆりの投稿に「可愛くて優勝」の声
