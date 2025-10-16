iPadでのイラスト作成やメモ取りなど、タッチペンの需要は年々高まっている。しかし、バッテリー切れが気になったり、充電のためにケーブルを持ち歩かなければならなかったりと、使い勝手に悩む場面も少なくないのではないだろうか。そんな悩みを解決する新しいタッチペンが、エレコムから発売される。2Wayの充電方式に対応したiPad用タッチペン「P-TPACSTAP11WH」は、ケーブル充電に加えてiPadの側面に吸着させるだけでワイヤレス充電も可能な便利なアイテムだ。2025年10月中旬より全国で発売される。

製品概要 製品名：iPad用タッチペン（2Way充電タイプ）P-TPACSTAP11WH

価格：5,280円（税込）

発売日：2025年10月中旬

製品ページ：※リンクが削除されました。

iPadの側面に吸着させるだけでワイヤレス充電可能

この新型タッチペンを語る上で欠かせないのが、2Way充電方式だ。通常のUSB Type-Cケーブルによる充電に加え、iPadの側面に磁石でくっつけるだけでワイヤレス充電ができる機能を搭載している。これにより、ペンを使用していないときはiPadに固定しておくだけで自動的に充電されるため、タッチペンのバッテリー切れを心配する必要がなくなる。

マグネット面はフラットな形状になっているため、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにもぴったりと固定しやすくなっている。ただし、Apple Pencil Proをワイヤレス充電できるiPadには非対応であることや、iPadの電源が切れているときは充電できないことには注意が必要だ。また、iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を取り付けられない場合もあるようなので、お使いの端末を確認してほしい。

USB Type-C接続で急速充電にも対応

バッテリーがほとんど残っていない状況でも、付属のUSB Type-Cケーブルを使えばわずか30分でフル充電が可能だ。フル充電すれば約14.5時間の連続使用ができるため、長時間のイラスト作成や会議でのメモ取りにも安心して使用できる。

なお、本製品にはACアダプターは付属していないため、出力5V / 500mA以上のUSB出力アダプターを別途用意する必要がある。

精密描画に適した約1.6mmの細いペン先

ペン先は約1.6mmと非常に細く、イラスト制作や細かいメモ書きなどの繊細な作業に最適だ。また、転がりにくいD型の軸形状を採用しているため、テーブルに置いたときの不意の落下も防止できる。

さらに、Bluetooth等でのペアリング作業が不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できる手軽さも魅力だ。

プロのイラストレーターも満足する高機能設計

プロの利用にも応えられる機能性も備えている。ペンの傾きを検知する機能により、ペンの傾き具合によって線の太さを変えられ、より自然な書き味を実現。また、ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているため、狙った場所に正確に描画しやすくなっている。

長時間の使用でも疲れにくいパームリジェクション機能も搭載。画面に手が触れていても誤動作せずに使用できるため、自然な姿勢でイラスト制作やメモ書きに集中できる。

実用性を高める便利な機能と互換性

使い勝手を向上させる細かな工夫も多数取り入れられている。電源ボタンは2秒間長押しでオン/オフを切り替える仕様で、意図しない操作による電源オン/オフを防止。また、操作しない状態が5分間続くと自動的にオートスリープ機能が働き、電池の消費を抑える。

ペン先は消耗品であるが、交換用のペン先が2個付属している点も魅力的だ。さらに、Apple Pencil（第1世代）、（第2世代）、（USB-C）、（Apple Pencil Pro）のペン先と互換性があるため、お好みの書き味に合わせてカスタマイズすることも可能となっている。

コスパと実用性を兼ね備えたiPad用タッチペン

エレコムの新型iPad用タッチペンは、USB Type-CとワイヤレスのハイブリッドChargeを実現しながら、約1.6mmの細いペン先による精密描画やパームリジェクション機能など、実用的な機能も充実している。価格はオープン価格だが、Apple純正のタッチペンと比較するとコストパフォーマンスの高さも魅力となりそうだ。

iPadユーザーで、イラスト制作やデジタルノートとして活用している人はもちろん、会議でのメモ取りなどビジネスシーンでiPadを使用する人にとっても、使い勝手の良いタッチペンとなるだろう。磁石でiPadに吸着させておくだけで充電できる手軽さは、日常的にiPadを使う人にとって大きなメリットになりそうだ。

記事内画像はプレスリリースから抜粋

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。