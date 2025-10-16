ドル指数は低下一服、１０日線がポイントに＝ロンドン為替



ドル指数は低下一服。前日ＮＹ終値９８．７９３から東京午前には９８．４１７まで一時低下した。１０月７日以来のドル安水準となった。しかし、その後は反発の動きを見せている。ロンドン序盤には９８．７０１まで上昇している。ただ、引き続き前日比マイナス圏にとどまっている。１０日線が９８．７５６に位置しており、この水準がレジスタンスとして機能するのかどうか、このあとのＮＹ市場での動向を確認したい。



ドルインデックス＝98.60(-0.19 -0.19%)

