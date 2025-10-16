岩手県一関市のブルワリーと人気ゲーム「ファイナルファンタジー（ＦＦ）」シリーズの音楽を担当した作曲家の植松伸夫さんがコラボしたオリジナルのクラフトビール２種類が誕生した。

今夏の先行販売では正式な発売前にもかかわらず用意した計２００リットル分がわずか数時間で完売する好評ぶり。植松さんは「ビール好きにも自信を持っておすすめしたい」と太鼓判を押す。（松本茉莉）

商品化は、植松さんが率いるバンドが２０２４年７月、同市千厩町で開かれた「せんまや夜市」にゲスト出演したことがきっかけ。一関市が市の魅力をＰＲしてもらおうと企画し、植松さんが市内のブルワリーと話し合いを重ねながら完成させた。

今回、誕生したクラフトビールは２種類。その一つ「俺のビール ＳＹＭ（シン）ＰＨＯ（フォ）ＮＹ（ニー）」は深みのある味わいが魅力だ。植松さんは「ビール王国」として知られるベルギーを何度も訪れていることから、ベルギー酵母を使った。商品を完成させた「世嬉の一酒造」（一関市田村町）の佐藤航社長（５４）は「植松さんの思いを形に出来た。音楽を聴きながら、ゆっくり味わってほしい」と笑顔を見せる。

もう一つの「俺のビール ＰＯＰ」はフルーティーな柑橘（かんきつ）の香りが特徴だ。商品化した「ＮＯＹＭＯＮＤ（ノイモンド） ＢＲＥＷＩＮＧ（ブルーイング）」（一関市大手町）の佐藤哲店長（４８）は「植松さんの音楽を聴かせて熟成させ、ＦＦシリーズに登場するクリスタルにちなんだ麦芽を使った。音楽ファンにもビール好きにも楽しんでほしい」と語る。

８月２４日には全国の地ビールが一関市に集まったフェスティバルが開かれ、２種類とも先行販売された。植松さんは「どちらのビールも全く異なる味わいに仕上がっていて、本当においしい」と話す。またこの日は植松さんのバンドメンバーがＦＦシリーズの曲を含む６曲を演奏し、仙台市から夫婦で訪れたパート女性（３１）は「植松さんの大ファン。コラボビールを飲みながら、大好きな音楽を聴けて最高に幸せ」と感激していた。

ＳＹＭＰＨＯＮＹは９月１８日から追加分を含め、店舗と通販で１５００本を販売。ＰＯＰも売れ行きは好調で、缶のタイプなどは完売しており、今後、再販する。