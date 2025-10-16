テレビ朝日系「かまいガチ」が１５日に放送され、かまいたち・濱家隆一、山内健司が出演した。

この日は「ここからは聞いた話なんやけど…」。芸能界にまつわる真偽不明の噂をテーマに進行した。

とにかく明るい安村は、ライブの打ち上げで芸人仲間たちとスナックに行った日の実体験を回想。「ちょっと歌いながらちょっと飲むか？みたいな。で、行ったんですよ。（スナックに）入ったら、手前の６人席ぐらいの所にパッて見たら、平井堅がいたんですよ…。スナックで。個室とかじゃない」と思わぬ場所で大物歌手と遭遇したことを明かし、驚かせた。

つづけて「もう、みんな楽しくウェーイとかやろうとしてたら、一気に緊張感が走って。本当、真後ろに平井堅がいたんですよ。座敷があって、テーブルがあって。みんな緊張して。どうしようってなって」と振り返った。

安村たちは歌唱力の高いスパイク・松浦志穂を平井にぶつけようと思い立ったといい「スパイクの松浦が歌めっちゃ上手いんすよ。『松浦、ちょっとかませ』と。ＨＹさんの『３６６日』。（松浦が）歌いだしたら、後ろを向いてた平井堅がバッて振り返って。俺は見たんすけど。口が、声は出てないですけど『うまいなぁ』って言ったんですよ」と述懐。濱家は「あの平井堅さんが？」と驚いた。

安村は「ここからは聞いた話なんですけど…。松浦が平井堅とデュエットでデビューするんじゃねえかっていう…」とぶっ込んで笑わせた。山内は「誰に聞いたんですか？あまりにもの場合は誰から聞いたか聞きますよ！」と爆笑しながら突っ込んでいた。