【るろうに剣心×関市の包丁 逆刃刀包丁 牛刀】 10月24日発売 10月20日予約受付開始

【拡大画像へ】

ウエニ貿易はキャラクターコラボレーション専門ブランド「GARRACK (ギャラック)」から、関市で生産したTVアニメ「るろうに剣心 ―明治剣客浪漫譚―」に登場する「逆刃刀」をイメージした「るろうに剣心×関市の包丁 逆刃刀包丁 牛刀」を10月24日に発売する。価格は19,800円。10月20日より予約を開始する。

□特設ページ

TVアニメ「るろうに剣心 ―明治剣客浪漫譚―」の主人公、緋村剣心の刀 「逆刃刀」をイメージした包丁が登場。に本当に近い形状を採用し、特徴的な「逆刃刀」をイメージしたデザインとなっているが、実際の刃は下向きに付いている。

日本が世界に誇る包丁の産地「関市」の包丁ブランド「NiNJA」とのコラボレーションで実現した切れ味とデザインを両立した包丁となっている。刀身にはさびにくいモリブデンバナジウム鋼を使用。切れ味の持続性が高く、料理人にも指示されている刀身素材となっている。

包丁の鋼を加熱して急速に冷却することにより、硬度と耐久性を格段に高める重要な工程「焼き入れ」。本製品では、鋼材を真空状態で加熱した後、急冷する「真空焼き入れ」によって、通常の焼き入れを上回る性質と、美しい光沢を獲得している。

フッ素加工で刀身部分をマットブラックで加工し、フェイクの波紋を再現。もちろん、実際の刃は下側についており実用的

日本刀のように先端まで美しくカーブしている。ベースは西洋のシェフナイフを起源とする、肉を切るのに適した「牛刀」。先端まで歯の入った長い刃渡りが特徴で、肉はもちろん厚みのある食材等、様々な食材を切るのに適している

日本が世界に誇る包丁の産地、岐阜県関市。伝統と技術が息づく関市で、革新を続けるブランド「NiNJA」を手掛ける職人が徹底的にこだわって製作している

包丁の命である刃付けの工程は機械ではなく、熟練の職人の手によって行なわれている

購入者限定キャンペーンを開催

包丁を購入すると、先着でオリジナルのまな板がもらえるキャンペーンが開催されている。「九頭龍閃」を出す気持ちで食材を切ることができる。

(C)和月伸宏／集英社・「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱」製作委員会