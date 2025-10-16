藤田ニコル「ここまで見せてくれるんだ！」AV撮影現場でのトラブル描いた再現ドラマを有吉弘行も絶賛

10月12日（日）の『有吉クイズ』では、どぶろっくの持ち込み企画「九死に突破！仰天アンビリ特捜ミステリークイズ」が放送された。

人気番組のエッセンスを詰め込んだような“再現ドラマ形式”のクイズに、有吉弘行ら解答者から絶賛の声があがり…。

【映像】AV撮影の現場で起きた前代未聞の大ピンチとは!?

今回の企画では、お色気ネタが得意などぶろっくが、しみけんと女性AV監督のきっしーにAV撮影の現場で起きたトラブルやピンチについて取材。それをもとに再現VTRを作成し、どのようにして切り抜けたかをクイズにして出題した。

第1問は、「撮影終了後に撮影データを紛失してしまうというトラブルをどう乗り越えたのか？」という問題。人気番組で見られるような作りの再現ドラマが始まると、スタジオの藤田ニコルから「ほんとに作ってる」と驚きの声があがり、霜降り明星・せいやは「ちゃんと本家のやつっぽい」と感心していた。

AV撮影の裏側が描かれた再現ドラマに、「ここまで見せてくれるんだ」「めっちゃちゃんとしてる」と解答者たちは次第に引き込まれていく。

ドラマ内では、作品の撮影が無事終了。しかしこのあと、とんでもない事件が発覚するという流れになると、有吉は「普通にいい番組だね」と見入ってしまった様子。現場を襲ったトラブルの描写にせいやらが「うわ、ほんまにありそうやなこれ」「まずいよ」「どうしよう」と口々につぶやくなか、VTRが止まり問題が出題された。

これにはせいやは「本家やん！」と大笑い。あまりにも正統派な作りにヤーレンズ・出井隼之介は「ちゃんとしたクイズすぎるって！」と笑っていた。

解答後に流れた正解VTRの作りも見応え十分。ラストを締めた本家さながらのナレーションにせいやが「やかましいわ！」とツッコミを入れると、有吉は「ひょっとしたら本家に持っていってもいいかもな」と出来を称賛した。