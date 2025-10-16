「歓声は本当に感動的だった」…島根の白濱僚祐が305日ぶりにコートへ、次節は戦友・安藤誓哉との対戦に意欲

10月15日に行われたB1リーグ戦、佐賀バルーナーズとの一戦で、島根スサノオマジックの白濱僚祐が待望の戦列復帰を果たした。昨年12月の大ケガ以来、実に305日ぶりの公式戦出場。チームの魂とも言える男が、ついにコートに帰ってきた。

試合後、白濱はクラブ公式サイトを通じてコメントを発表。万感の思いを込めて、「復帰できて本当に嬉しいです。まだまだコンディションを上げて、試合でしっかりチームに貢献していきたいです」と復帰の喜びを語った。

チームはポール・ヘナレ新ヘッドコーチを迎え、新たなスタートを切ったばかり。白濱は「チームは新しい体制で挑んでいます。一人ひとりが仲間やコーチ、戦術を信じて、チームとして一つになることが大事だと感じました」と、外からチームを見て感じたことを口にし、自身の復帰がその一助となることを誓った。

この日、白濱の名前がコールされコートに立った瞬間、アリーナからはひときわ大きな歓声が沸き起こった。その光景は、リハビリを乗り越えてきた男の胸に深く刻まれたようだ。

「交代でコートに立った瞬間の歓声は本当に感動的で、久しぶりにプレーできたことを実感しました。短い時間でもディフェンスで流れを作り、チームにエナジーを与えられるよう全力でプレーしました」

復帰戦を終え、すでに視線は次なる戦いに向けられている。次節の相手は、昨シーズンまで共に島根をけん引した戦友・安藤誓哉が所属する横浜ビー・コルセアーズだ。

「次節の横浜戦では、安藤選手とのマッチアップも楽しみにしています。自分のできるすべてを出して、チーム全員で勝利を目指します！」

305日ぶりの実戦復帰を果たした白濱。コンディションを上げていく中で、次節の横浜BC戦ではどのようなプレーを見せてくれるのか注目だ。

【動画】白濱僚祐 305日ぶりコート復帰の瞬間