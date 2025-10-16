ボクを置いていかないで…


冷静で優しい人だと思ってた。自分の都合だけ考えて子どもにキレる夫の異常行動／うずら男 モラハラかまって夫が人間をやめるまで（1）

ある日夫が持ち帰ってきたのはうずらの卵。

そんな彼の嫌がらせが、こんなことになるなんて…。

ふたりの男の子を育てる主婦のあすか。彼女は夫の和史が自分に執着しすぎていることを悩んでいました。

何よりも自分を優先してもらいたがる和史は、乳幼児の息子にまで嫉妬し、あすかがいくら疲れていても自分ルールを押し付けては要求が叶わないとキレる「モラハラかまって夫」だったのです。

そんな夫が突然「これ育てて」と持ってきたのは、8個のうずらの卵。自分にかまってくれないあすかを困らせるための嫌がらせでしたが、このうずらが夫婦の運命を大きく変えることになります。

「私が結婚したのは、人間？ それとも…」

妻の関心を求めるあまり、夫・父親としての一切の責任を放棄した和史と、夫との関係を諦めているあすかが行き着く先は…？

※本記事は前川さなえ著の書籍『うずら男 モラハラかまって夫が人間をやめるまで』から一部抜粋・編集しました。

■ボクを置いていかないで

亭主関白の悪いところを煮つめたタイプ


大人ってよくわからない


父が会社の部下と不倫した


何だよ面倒くせェ…


それなのに


弟はお父さんに似ているから


早く出ていけ


もっといい子でいるから


妻に理不尽なことを強要したり、自分の息子に対してマウントをとるなど問題の多い和史ですが、その根底には悲しい経験があったようです。子ども時代の大切さについて考えさせられますね。

著＝前川さなえ／『うずら男 モラハラかまって夫が人間をやめるまで』