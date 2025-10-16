妻にすがり「ボクを置いていかないで」。モラハラ夫の過去に一体何が？
冷静で優しい人だと思ってた。自分の都合だけ考えて子どもにキレる夫の異常行動／うずら男 モラハラかまって夫が人間をやめるまで（1）
ある日夫が持ち帰ってきたのはうずらの卵。
そんな彼の嫌がらせが、こんなことになるなんて…。
ふたりの男の子を育てる主婦のあすか。彼女は夫の和史が自分に執着しすぎていることを悩んでいました。
何よりも自分を優先してもらいたがる和史は、乳幼児の息子にまで嫉妬し、あすかがいくら疲れていても自分ルールを押し付けては要求が叶わないとキレる「モラハラかまって夫」だったのです。
「私が結婚したのは、人間？ それとも…」
妻の関心を求めるあまり、夫・父親としての一切の責任を放棄した和史と、夫との関係を諦めているあすかが行き着く先は…？
※本記事は前川さなえ著の書籍『うずら男 モラハラかまって夫が人間をやめるまで』から一部抜粋・編集しました。
■ボクを置いていかないで
妻に理不尽なことを強要したり、自分の息子に対してマウントをとるなど問題の多い和史ですが、その根底には悲しい経験があったようです。子ども時代の大切さについて考えさせられますね。
