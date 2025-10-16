特殊詐欺を未然に防いだとして、きょう、銀行員の女性２人に警察から感謝状が贈られました。

【写真を見る】 高齢男性を "ニセ警察詐欺" から救った銀行員の "とっさの判断" "本物の警察官" と信じ切る相手を何度も説得 銀行員の女性2人に感謝状（山形）

被害を防いだのは、小さな気づきと優しい声がけでした。

感謝状が贈られたのは、山形銀行山形南営業部の入行６年目の佐藤静華さんと今年入行したばかりの黒瀬華那さんの２人です。

先月１０日、山形銀行山形南営業部に７０代の男性が来店し窓口で対応した黒瀬さんに「残高証明書」を発行したいと言いました。





山形銀行山形南営業部 黒瀬華那さん「（Ｑ．そのときの男性の様子は？）少し急いでいたのと男性自身は何をすればいいのかわかっていなかった」

男性の様子を不審に思った黒瀬さんは、残高証明書を発行する理由を確認しました。

すると男性は、「警察官から電話がありお金を調べるので残高証明書を発行するように言われた」などと話しました。

■"本物の警察官" と信じ切る相手に対し...

山形銀行山形南営業部 黒瀬華那さん「話を聞いているうちに少しおかしいなと思って、そういう電話は警察からはしていませんとお話をしました」

黒瀬さんは詐欺を疑い先輩の佐藤さんと一緒に男性に説明しましたが男性は、相手が警察官だと信じ切っていたといいます。

山形銀行山形南営業部 佐藤静華さん「警察側から残高を聞かれることはないと思いますと何度も何度もお伝えしているが、なかなか信じてもらえなかったことが苦労した点。できるだけ優しく、強い言い方にならないように気をつけました」

結局、警察に通報し、男性がだまされていたことがわかりました。

警察によりますと、今回の詐欺の手口は「ニセ警察詐欺」と呼ばれるもので、男性には、はじめＮＴＴを名乗る男から電話があり、その後ニセ警察官から連絡があったということです。

山形銀行山形南営業部 佐藤静華さん「お客様の預金を守る最後の場所かなと思うので今後もお客様の言動などにしっかり目を向けて対応したい」

■すでに去年を上回る被害総額

県内で被害が確認された特殊詐欺は去年１年間で７８件で被害総額はおよそ３億２０００万円に上りました。

一方今年は、先月末時点で７８件の被害が確認され、被害総額はおよそ３億６０００万円。すでに去年を上回っています。

詐欺電話の多くは国際電話でかかってくるということで、警察は、怪しい国際電話には出ないようにしてほしいと注意を呼びかけています。