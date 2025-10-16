King & Prince『Venue101』ライブ特番がいよいよ放送！「みどころは…全てです（笑）！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月18日23時からNHK総合で『Venue101 Presents King & Prince LIVE SPECIAL』が放送される。

■濱家隆一＆生田絵梨花とのトークも

今回の『Venue101 Presents』では、King & Princeの最新曲から代表曲まで網羅した全9曲のセットリストで構成したライブを101stで実施。101stにオーディエンスを入れて、熱いライブの雰囲気をそのままに届ける。

さらに別スタジオで『Venue101』のMCを務める濱家隆一（かまいたち）と生田絵梨花とのトーク収録も実施。

2人体制について、今届けたい音楽への想い、お互いの存在についてなど熱く語っている。

なお番組公式SNSではメンバー自身のメッセージ動画などを公開。こちらも要チェックだ。

■番組情報

NHK総合『Venue101 Presents King & Prince LIVE SPECIAL』

10/18（土）23:00～23:30

※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定

＜セットリスト＞

・I Know

・I MY ME MINE

・HEART

・Shake Hands（Quiet Session Club Ver.）

・Venue101 スペシャルメドレー

・What We Got ～奇跡はきみと～

・なにもの

