King & Prince『Venue101』ライブ特番がいよいよ放送！「みどころは…全てです（笑）！」
10月18日23時からNHK総合で『Venue101 Presents King & Prince LIVE SPECIAL』が放送される。
■濱家隆一＆生田絵梨花とのトークも
今回の『Venue101 Presents』では、King & Princeの最新曲から代表曲まで網羅した全9曲のセットリストで構成したライブを101stで実施。101stにオーディエンスを入れて、熱いライブの雰囲気をそのままに届ける。
さらに別スタジオで『Venue101』のMCを務める濱家隆一（かまいたち）と生田絵梨花とのトーク収録も実施。
2人体制について、今届けたい音楽への想い、お互いの存在についてなど熱く語っている。
なお番組公式SNSではメンバー自身のメッセージ動画などを公開。こちらも要チェックだ。
■番組情報
NHK総合『Venue101 Presents King & Prince LIVE SPECIAL』
10/18（土）23:00～23:30
※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定
＜セットリスト＞
・I Know
・I MY ME MINE
・HEART
・Shake Hands（Quiet Session Club Ver.）
・Venue101 スペシャルメドレー
・What We Got ～奇跡はきみと～
・なにもの
■関連リンク
『Venue101』番組サイト
https://www.nhk.jp/p/venue101
King & Prince OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/41
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/