●あす17日(金)は日ざしタップリ 昼間は汗ばむ暑さに

●山口市内は今年101回目の真夏日か!?

●土曜は午後中心に本降り この雨を境に秋深まる 上着等の準備を

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





今週は晴れたりぐずついたりの天気が日替わりでやって来ています。きょう16日(木)の県内は前線の通過に伴い、昼前から時折雨が降る、スッキリしない空模様となりました。日が暮れる時間になっても、まだ雨雲が残っている所があり、今夜はじめ頃まで気まぐれなにわか雨には引き続き注意が必要です。





日替わり天気の流れは続きます。あす17日(金)は前線や低気圧は東に去って、県内は天気は持ち直し、日ざしタップリの陽気に。一方で、日ざしとともに日中は気温が上がって、まだまだ夏の粘りが感じられる一日となりそうです。山口市内は今年101回目となる、気温が30度に達する真夏日の可能性もあります。



一方で西から次の前線が近づき、週末にかけても日替わり天気の流れは続く見通しです。





あさって18日(土)は、また天気がぐずつくタイミング…特に午後を中心に一時的に大粒の雨となる所もありそうです。



そして、この土曜日の雨は、今度は季節変化の大きなターニングポイントとなり、雨を境に冷たい北寄りの風が吹き始めて、ガクッと気温が下がって本来の秋本番らしい涼しい空気となり、そのまま来週にかけて重ね着、厚手の上着なども度々活躍する日々となってきます。



急な気温変化で体調を崩さないよう気を付けて。また、厚手の上着や、夜、おやすみの時の毛布や布団など、ぜひ、あす17日(金)の晴天のうちに準備を進めておきましょう。





あす17日(金)の県内は、スッキリ青空が広がる一日となりそうです。朝は広く気温は20度を下回って少し空気はヒンヤリとしてきますが、日中はタップリの日ざしで、山口市内では30度に届く真夏日の予想…昼間は、まだ夏の名残を感じる暑さとなるでしょう。





土曜日はまた天気下り坂で、午後は一時本降り…雷や強い雨の心配も。この雨のあとから秋の涼しい空気が一気に流れ込んできます。日曜日はまだ少しにわか雨が残る所もありますが、週明けからはしばらく晴れ間の多い日々。しかし晴れても最高気温で23度くらいにとどまり、朝晩は上着なども活躍する冷え込みの日々となるでしょう。

あす17日(金)の晴天で、今後の冷え込みに向けた服装や布団などの準備を、しっかり進めておきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

