BE:FIRST、初のベストアルバム『BE:ST』の「Mood」「Banger」それぞれのダイジェスト映像公開

BE:FIRSTが10月29日に初のベストアルバム『BE:ST』をリリース。このたび、CD1「Mood」、CD2「Banger」、それぞれのダイジェスト映像が公開された。

■ベストアルバムは「Mood」「Banger」の2枚組で構成

BE:FIRSTの初ベストアルバム『BE:ST』は、プレデビュー曲「Shining One」や第64回日本レコード大賞優秀作品賞を受賞した「Bye-Good-Bye」、自身最速でストリーミング再生回数1億回を突破した話題のドラマ主題歌「夢中」といったBE:FIRSTのポップスやメッセージソングをまとめた「Mood」、デビュー曲「Gifted.」や各種音楽チャート116冠を獲得した「Mainstream」、話題のTVアニメ主題歌の新曲「Stare In Wonder」といったヒップホップチューンやBE:FIRSTのアティチュードを示す楽曲をまとめた「Banger」の2枚組で構成。

今回公開されたダイジェスト映像をぜひアルバムの発売前にチェックして、リリースを楽しみに待とう。

■リリース情報

2025.10.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「I Want You Back」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

■関連リンク

『BE:ST 』特設サイト

https://befirst-sp.com/BEST/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

