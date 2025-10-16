これからの気象情報です。

17日(金)は、天気が回復して貴重な晴れ間となりそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越に広く大雨・洪水注意報が発表されています。

また、佐渡市にはあわせて強風注意報が出ています。



◆10月17日(金)の天気

・上越地方

朝は雲が広がるところも、日中は晴れるでしょう。

また、各地で夏日になりますが、北風が吹くため気温の数字ほどの暑さはなさそうです。



・中越地方

山沿いを中心に明け方までにわか雨のところがありますが、朝からは日差しが届くでしょう。

最高気温は23℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

16日(木)とは一転して、青空が広がる見込みです。

最高気温は16日(木)より5℃くらい高く、日中は過ごしやすい体感になるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

爽やかな晴天に恵まれるでしょう。

乾いた空気に包まれますので、火の取り扱いには注意が必要です。



・下越：村上市から聖籠町

秋晴れとなり、夜にかけてにわか雨の心配はないでしょう。

最高気温は23℃前後のところが多くなりそうです。



◆風と波

下越でははじめ風がやや強く、佐渡もはじめ強く吹きつけるでしょう。

波の高さは、上・中越で最大1.5m、下越・佐渡ではじめ2mの予想です。



◆週間予報

18日(土)午後は、次第にまとまった雨が降るでしょう。

19日(日)にかけて【警報級の大雨】となるところがありそうです。

来週も曇りや雨の日が続き、日中でも空気が冷たくなるでしょう。



このあとも雨脚が強まるところがありそうです。

16日(木)夜のうちは、土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒をしてください。