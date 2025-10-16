17日は天気が回復して貴重な晴れ間に【これからの天気(16日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
17日(金)は、天気が回復して貴重な晴れ間となりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越に広く大雨・洪水注意報が発表されています。
また、佐渡市にはあわせて強風注意報が出ています。
◆10月17日(金)の天気
・上越地方
朝は雲が広がるところも、日中は晴れるでしょう。
また、各地で夏日になりますが、北風が吹くため気温の数字ほどの暑さはなさそうです。
・中越地方
山沿いを中心に明け方までにわか雨のところがありますが、朝からは日差しが届くでしょう。
最高気温は23℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
16日(木)とは一転して、青空が広がる見込みです。
最高気温は16日(木)より5℃くらい高く、日中は過ごしやすい体感になるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
爽やかな晴天に恵まれるでしょう。
乾いた空気に包まれますので、火の取り扱いには注意が必要です。
・下越：村上市から聖籠町
秋晴れとなり、夜にかけてにわか雨の心配はないでしょう。
最高気温は23℃前後のところが多くなりそうです。
◆風と波
下越でははじめ風がやや強く、佐渡もはじめ強く吹きつけるでしょう。
波の高さは、上・中越で最大1.5m、下越・佐渡ではじめ2mの予想です。
◆週間予報
18日(土)午後は、次第にまとまった雨が降るでしょう。
19日(日)にかけて【警報級の大雨】となるところがありそうです。
来週も曇りや雨の日が続き、日中でも空気が冷たくなるでしょう。
このあとも雨脚が強まるところがありそうです。
16日(木)夜のうちは、土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒をしてください。
