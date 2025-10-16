日経225先物：16日19時＝10円高、4万8440円
16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万8440円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8277.74円に対しては162.26円高。出来高は1684枚となっている。
TOPIX先物期近は3212.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.08ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48440 +10 1684
日経225mini 48445 +25 30774
TOPIX先物 3212.5 +3 1939
JPX日経400先物 28950 -5 185
グロース指数先物 724 +3 117
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
