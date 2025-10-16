　16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万8440円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8277.74円に対しては162.26円高。出来高は1684枚となっている。

　TOPIX先物期近は3212.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.08ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48440　　　　　 +10　　　　1684
日経225mini 　　　　　　 48445　　　　　 +25　　　 30774
TOPIX先物 　　　　　　　3212.5　　　　　　+3　　　　1939
JPX日経400先物　　　　　 28950　　　　　　-5　　　　 185
グロース指数先物　　　　　 724　　　　　　+3　　　　 117
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース