レブナイズが首位・神戸を撃破です。15日夜、鹿児島市で行われたバスケットボールB2リーグで、鹿児島レブナイズは89対81で首位・神戸ストークスを下し、13日の横浜戦に続いて2連勝を飾りました。



13日の横浜戦から中1日という過密日程で迎えた西地区首位・神戸との一戦。黒のユニフォーム・レブナイズは、アンソニー・ゲインズ・ジュニアのダンクシュートなどで得点を重ねます。





アンソニー・ゲインズ・ジュニアと共にブースターの歓声を集めたのは飴谷でした。スリーポイントシュートを3本沈める活躍を見せます。15日夜のゲーム、一番のハイライトはこちら。(実況)「AJが行く！さぁ、アウトナンバーだ、アリウープダンク！ビッグプレーが出ました！」レブナイズは今シーズン、負けなしだった首位の神戸を89対81で破りました。県体育館では過去最多となる2577人のブースターに勝利を届けました。(鹿児島レブナイズ 飴谷由毅選手)「全員が走って、走ってというバスケをして、1人1人諦めなかった/全員でやりきろうと首位のチームに胸を借りて、戦った結果」13日の横浜戦に続いて2連勝のレブナイズは、3勝2敗で西地区3位です。次節は、18日から。アウェーで東地区2位の福島ファイヤーボンズとの2連戦です。