被害が相次ぐニセ電話詐欺。今年に入り、県内の被害総額が4億円を超えたことが分かりました。

警察官などをかたる「オレオレ詐欺」が急増していて、警察は注意を呼びかけています。

県警によりますと今年に入り、9月までのニセ電話詐欺による被害は 164件報告されていて、去年のペースを大きく上回っています。

被害総額は4億1700万円あまりで、過去10年間で最も多かったおととし1年間の、約3億7700万円を上回りました。

（電話音声）

「もしもし、警視庁捜査二課のニシヤマと言います。静岡県警からの協力要請を受けて、東京警視庁から●●さんに電話しています。事件のことで伺いたいことがあるので、身分証を持って静岡県警までお越しいただけますか」

これは今月11日、NIBの記者のスマートフォンにかかってきた電話の音声です。

今年に入り特に急増しているのが、警察官や官公庁の職員をかたる「オレオレ詐欺」です。

県内ではおととしまでの被害件数は “1ケタ” で推移していましたが、今年は9月末までに63件、総額2億5700万円あまりの被害が報告されています。

（県警生活安全課 坂本卓也 調査官）

「ニセ警官は、ありえないような話をもっともらしく、自信をもって説明してくる。

知らない番号、特に＋(プラス)から始まる電話には絶対に出ない」

県警は、警察官や官公庁などを名乗ったとしても、金を請求する話になった時は、一旦 電話を切って110番通報するよう呼びかけています。