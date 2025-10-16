Image: CygamesPictures

ホラー漫画のアニメ化には、ガッカリさせられることがしばしばあります。一つは、原作のかたちを微塵も感じさせないような、あまりにも安っぽい再現。そしてもう一つは、ありきたりな脅かしに頼った中身のないスペクタクルです。

しかし『光が死んだ夏』は、異端児であり、啓示であり、そして間違いなく現代ホラーアニメの最高峰と言えるでしょう。

青春の友情とホラーが交錯

『光が死んだ夏』は、新進気鋭の漫画家モクモクれん氏による青春ホラー漫画です。KADOKAWAが運営するウェブコミック配信サイト「ヤングエースUP」にて2021年8月より連載されていましたが、2025年夏よりアニメの放送がスタートしました。

Netflixの夏のアニメラインアップにひっそりと姿を現し、お決まりの少年アニメの影に存在を潜めつつも、配信開始直後から異彩を放っていました 。『ひぐらしのなく頃に』や『サイレントヒル』、ホラー作家・伊藤潤二による『うずまき』の実写化作品といったカルト的人気を誇る作品群を踏襲した雰囲気です。

『光が死んだ夏』には、日本のホラーの象徴的要素が満ちています。舞台は静かな田舎町。一見、のどかに見える水面下では儀式的な秘密がくすぶっています。そして、その謎の深淵に突き落とされる十代の若者たち…。

主人公は、三重県の山間部の集落に暮らす高校生の少年よしき。幼馴染で親友の光は、行方不明になり戻ってきたが何やら様子がおかしい。よしきは、戻ってきた親友は光の姿をした別のナニカにすり替わっていたことに気づいてしまうのです。時を同じくして、集落ではさまざまな怪奇事件が起こり、ストーリーはじわじわと違和感を帯びていきます。

村人たちが次々と死に、超自然的な暴力が磁石のように2人に吸い寄せられていく中、よしきは光（の姿をしたナニカ）を守るか、それとも大義のために親友（の姿をしたナニカ）を安楽死させるかという選択を迫られます。『光が死んだ夏』は、恐怖の渦に巻き込まれたラブストーリーであり、微妙ながらも常に恐ろしい家父長制の圧力の下、悲しみ、自己嫌悪、そしてクィアの欲望の親密さを探求する物語であると感じます。

じわじわと漂う不気味な恐怖

多くのミステリーアニメとは異なり、このアニメには長々とした伏線や、チープな謎解きストーリーテリングなど、視聴者を不快にさせるような描写は一切ありません。登場人物たちは観察力に優れ、感情面で賢く、視聴者よりも一歩先をゆく行動をとっています。何かがおかしいと気づいたら、それを口にしたり、不安を口にする絶好の機会を狙って、胸の内を隠したりします。テンポ良く進んでいくストーリーが心地よいです。

ビジュアル的にも、このアニメは驚異的としか言いようがありません。恐怖は全体を通して常に視覚的な底流に漂っています。恐怖はびっくりさせるようなものではなく、食料品店でのパニック発作、森から何か邪悪なものがこちらを見ているという忍び寄る感覚、自宅がもはや安全ではないという不安感、あるいは視界の端に何か異変を感じて錯覚するなど静かな瞬間にこそ強く感じさせられます。

サウンドも非常に効果的で、低くアンビエントなセミの鳴き声と、柔らかく瞑想的なピアノの音色が、物憂げな夏の雰囲気を醸し出しています。この静寂は時折、潮の満ち引き​​のように、歪んだノイズや異音の突発によって破られ、視聴者は主人公の故郷を蝕む目に見えない穢れに気づかされるのです。

ホラーとユーモアの巧みなバランス

また『光が死んだ夏』は、息抜きのタイミングも心得ています。シリーズディレクターの竹下良平氏は、映画監督のジョーダン・ピールやザック・クレッガーと同様に、ホラーとユーモアのバランスを巧みにとり、登場人物たちに辛口なジョークを飛ばさせたり、得体の知れない恐怖に直面しても人間らしく振る舞わせたりしています。こうした軽妙な瞬間は、緊張感を削ぐどころか、むしろ深め、恐怖は真の感情に根ざしているときに最も強力であることを視聴者に思い出させます。

さらに、しばしば挿入される走行中の電車のクローズアップの実写ショットや、窓から見える風景などが、その芸術性の高さを際立たせ、グロテスクさと禅の境地を同時に生み出しているのです。

すでに第二期の制作も決定している『光が死んだ夏』は、NetflixとAbemaで配信中です。

