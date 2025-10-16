FC町田ゼルビアは16日、東京都町田市内の三輪緑山ベースで全体練習を行い、日本代表のFW相馬勇紀（28）とDF望月ヘンリー海輝（24）が合流した。

2人は日本代表の一員として14日の国際親善試合ブラジル戦に途中出場。ともにウイングバックで、相馬が左、望月が右に入り、サッカー王国初撃破となる歴史的勝利に貢献した。

黒田剛監督は非公開練習後の取材でブラジル戦を現地で観戦したと明かし「（会場のスタンドには）町田のユニホームを着ている人も見えた。サッカー王国ブラジル相手に町田の選手がピッチに2人いるという感慨深い状況はこれまでの町田では誰もが想像できなかった」と喜んだ。

この日の練習前ミーティングでは相馬と望月が今回の代表活動で得た経験や感想を発表する機会を設けたという。2人は疲れを感じさせず、望月は全体練習後も黙々と居残り練習。来年のW杯北中米大会での代表入りへ、18日の福岡戦（町田GIONスタジアム）から再びアピールしていく。指揮官も「歴史的瞬間に我々のメンバーが関われたことを光栄に思う。この経験をチームに持ち帰って力になってもらいたい」と期待を込めた。