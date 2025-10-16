東京電力ホールディングス（ＨＤ）の小早川智明社長は１６日、新潟県の柏崎刈羽原子力発電所（全７基）１、２号機の廃炉を検討すると表明した。

県に１０００億円規模の資金を拠出する方針も示した。東電は６、７号機の再稼働を目指しているが、地元からは１〜５号機のうち１基以上の廃炉や経済的な恩恵を求める声が上がっていた。地元の要望に応え、再稼働を実現させたい考えだ。

小早川氏は県議会に出席し、方針を表明した。再稼働について「エネルギー安全保障や脱炭素の観点からも重要だ」と述べ、電力の安定供給につながると訴えた。最初に６号機の再稼働を目指す考えも示した。

１、２号機の廃炉を判断する時期について、小早川氏は経営への影響などを理由に「再稼働から１年半程度の期間が必要」との見通しを示した。１号機の廃炉費用は約８２３億円、２号機は約７３５億円とした２０２３年度の見積額を説明した。廃炉が決まれば３０〜４０年かけて段階的に作業を進めていくことになる。

１〜５号機を巡っては、これまで廃炉を含めた検討を進める考えを示していたが、今回は１、２号機に絞って初めて詳細な検討方針を明らかにした。

６、７号機は原子力規制委員会の審査に合格したが、再稼働には地元の同意が必要となる。原発が立地する柏崎市は再稼働を容認する一方、７基が集中立地する現状に安全面での不安を訴えており、桜井雅浩市長は１基以上を廃炉にするよう東電に要望していた。

新潟県の花角英世知事は集計中の県民意識調査や県議会の議論などを踏まえ、１１月以降に再稼働の是非を判断する方針だ。地元では再稼働に伴う経済的なメリットを求める声も根強い。

小早川氏は１０年程度にわたって県に１０００億円規模の資金を提供する考えを表明し、防災産業や脱炭素、デジタル化といった分野で「新事業の創出、雇用の促進、人材育成などの取り組みに活用していただきたい」と述べた。

１６日の県議会には経済産業省資源エネルギー庁の村瀬佳史長官や原子力規制庁と内閣府の幹部らも参考人として招致された。政府は、原発を巡る緊急時に利用する避難道の整備費用１０００億円超を国が全額負担する方針を打ち出した。