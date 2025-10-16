【お天気どうなる】17日は“貴重な晴れ” 19日からは本格的な秋を感じる気温に
吉道 さゆり キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。あす17日からの天気のポイントです。
小野：
あす17日は貴重な晴れです。19日・日曜日からは、本格的な秋を感じる気温になるでしょう。
きょう16日の雨雲の動きです。
小野：
強い雨の範囲が加賀地方に移ってきています。きょう16日、1時間に降った雨量が、宝達志水とかほくで、10月の観測史上最大でした。16日午後6時現在、志賀町に洪水警報、金沢市に大雨警報が発表されています。
小野：
石川県内は高気圧に覆われます。一方、大陸に次の前線が見えます。
あさって18日の予想天気図です。
小野：
前線が日本海に進んできます。前線の後ろには、本格的な秋の空気が控えています。
気象台の週間予報です。
小野：
雨や曇りの日が多いでしょう。前線が通過する19日・日曜日から、一気に気温が下がります。ただ、来週のこの気温で、平年並みに近い数字です。
吉道：
今までが暖かすぎたんですよね。このまま季節が進むんでしょうか。
小野：
きょう16日に気象台から発表された1か月予報です。
小野：
11月14日までの傾向です。気温については、来週は平年並みですが、その後は、高めの傾向に戻るでしょう。雨量は、ほぼ平年並みの見込みです。
吉道：
あす17日の晴れを、大切に使いたいですね。