吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす17日からの天気のポイントです。

小野：

あす17日は貴重な晴れです。19日・日曜日からは、本格的な秋を感じる気温になるでしょう。



きょう16日の雨雲の動きです。

小野：

強い雨の範囲が加賀地方に移ってきています。きょう16日、1時間に降った雨量が、宝達志水とかほくで、10月の観測史上最大でした。16日午後6時現在、志賀町に洪水警報、金沢市に大雨警報が発表されています。





あす17日朝9時の 予想天気図です。

小野：

石川県内は高気圧に覆われます。一方、大陸に次の前線が見えます。



あさって18日の予想天気図です。

小野：

前線が日本海に進んできます。前線の後ろには、本格的な秋の空気が控えています。



気象台の週間予報です。

小野：

雨や曇りの日が多いでしょう。前線が通過する19日・日曜日から、一気に気温が下がります。ただ、来週のこの気温で、平年並みに近い数字です。



吉道：

今までが暖かすぎたんですよね。このまま季節が進むんでしょうか。



小野：

きょう16日に気象台から発表された1か月予報です。

小野：

11月14日までの傾向です。気温については、来週は平年並みですが、その後は、高めの傾向に戻るでしょう。雨量は、ほぼ平年並みの見込みです。



吉道：

あす17日の晴れを、大切に使いたいですね。