イロチで買いたい！【GU】秋コーデの即戦力♡「990円トップス」

秋服を新調したいけれど、どれを選べばいい？ それなら【GU（ジーユー）】の「990円トップス」がおすすめ。程よい透け感でレイヤードコーデが簡単に完成しそう。インナーとしても着回せるトップスは、秋コーデの即戦力になる予感。カラバリが豊富なので、イロチ買いするのもありかも……！

色違いで欲しい！ 着回し力がすごいシアートップス

【GU】「ソフトシアークルーネックT（長袖）」\990（税込）

透け感のある素材で、旬のレイヤードコーデが簡単に完成しそうなシアーT。残暑が厳しい日はキャミソールやタンクトップを合わせて。肌寒くなってきたら、ロンTをインしたり、ジャケットやカーディガンのインナーとして使ったりできるトップスは、秋コーデにヘビロテの予感。後ろ身頃中央のメローデザインも可愛いポイントに。ブラックやグレーといったベーシックカラーに加え、トレンドカラーのレッドやピンクも揃う全6色展開。

サイズ選びもキーポイント！ 最旬レイヤードコーデ

ビスチェを重ねれば、グッと今っぽく垢抜け感のあるコーデに。ブラウンカラーのパンツもトレンド感アップをサポート。こちらのGUスタッフさんによると「上からレイヤードを楽しみたいときはワンサイズ下げてぴったり着用するのが良かったです」とのことなので、ぜひ参考にして。

大人に似合う洗練されたスウェットコーデ

重ねたカーディガンから、グレーのシアーTをチラリとのぞかせるのが、スタッフさんのコーデポイント。スタイリッシュに決まりそうなモノトーン配色で、ラフなスウェットパンツコーデも洗練された印象に。コンパクトシルエットとワイドシルエットのメリハリ感で、スタイルアップも狙えそうです。

赤を差し色にきかせて最旬テイストミックスコーデ

「チラッと見える赤のインナーがワンポイントです」とコメントするスタッフさんは、ボーダートップスにレイヤードして差し色として活用。デニムジャケットでカジュアルに、フレアスカートでフェミニンに。最旬テイストミックスコーデを楽しみたいミドル世代のお手本に。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i