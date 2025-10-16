引き出しの中でピッタリと寄り添ってリラックスしていた猫たちが、おやつが入っている引き出しを開けた途端に…？機敏すぎる反応と必死なお顔が可愛いと、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で78万再生を突破し、「お年玉あげるよって言われた時の俺で草」「まずそこに入ってる時点で可愛い」といった声があがりました。

【動画：まったりしていた2匹の猫→『おやつの引き出しが開いた』次の瞬間…】

仲良し大家族♡

TikTokアカウント「@onigiri_cats」に投稿されたのは、垂れ耳サバトラの「おこめ」くんと、キジトラの「まぐろ」くんの兄弟が、おやつが入っている引き出しを開けた音を聞いた時の反応をとらえた動画です。

ふたりは、マンチカンの「しゃけ」くんとベンガルの「小梅」ちゃんの間に生まれた、4匹のベビーちゃんのうちの2匹。おこめくんはパパのしゃけくんに、まぐろくんはママの小梅ちゃんにそっくりなのだとか。ボンベイ×ソマリの黒猫「のりっぺ」お兄さん含む、総勢7人家族で仲良く暮らしているといいます。

引き出しを開けた途端に…

そんな大家族なおこめくんとまぐろくんは、ある日、テレビボードの引き出しの中で、ピッタリと仲良く寄り添っていたのだそう。その姿はまるで仕舞われたぬいぐるみのようで、胸がときめいてしまいます。

しかし、まったりしていたふたりは、飼い主さんがある引き出しを開けた途端、大慌てで引き出しの隙間に頭をねじ込んで、外につるりと飛び出していったといいます。引き出しから頭だけ出しているふたりのお顔が必死すぎて、思わず笑ってしまいます。

狙いはおやつ！

実は猫ちゃんたちは「砂肝ほそーめん」というおやつが大好きで、おやつが入っている棚を開けると、みんな全力で走ってきてしまうのだとか。

さりげなく、一番下の段に隠れていたしゃけくんと思われる子も、音が聞こえた途端に一緒に全力疾走していたそう。親子で画面の外へと駆けていく3匹の姿が微笑ましくて、見ているだけで頬がゆるんでしまいます。

3匹の機敏すぎる反応に、4.3万件以上の高評価がついたこの動画には、「野生の能力がおやつに発揮、笑」「張り込み中に対象が動いた時の警官」「反応速！と言うかアンタらとこで寝てるの？」「刑事物のドラマでこんなのが有った様な……」「出てくる時止めると変顔になっててかわいw」「こういうの見ると猫って軟体生物なんだなぁって思う」「挟まれてむにゅんってなるの可愛すぎる♡♡♡」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「@onigiri_cats」では、個性豊かな7匹家族が、クッションをこねこねしてパン職人になったり、さまざまな被り物をしたりと、賑やかで笑顔のあふれる日常の様子を多数の動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@onigiri_cats」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。