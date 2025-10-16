防犯カメラは侵入盗の一部始終を捉えていました。9月28日の未明、明かりが消えた店舗に現れた不審な人物。レジの後ろに手を伸ばすと…

【写真を見る】｢わずか11分の犯行｣ 愛知･稲沢市のクレープ店が現金約9万円盗まれる 防犯カメラ一部始終 侵入盗被害は10月が最多

レジが開き、現金約9万円を盗んでいきました。時間にしてわずか11分の犯行でした。

現場になったのは愛知県稲沢市で、1日に約200個を売り上げる人気クレープ店。犯人は、店の裏にある通用口から何らかの手段で鍵を開け、店の中に侵入したといいます。





（究極の生クレームクレープ専門店 サンク・ミニッツ稲沢店 高野春花店長）「（前日）ちゃんと鍵を閉めて帰っていた。従業員も朝、鍵を開けて入っていた。きれいに何も壊されることなく。という状態」犯人はレジの中にある現金だけを奪っていったと言うことです。

（高野店長）

「結局、強固なレジとか金庫とか買っても、壊されたらまたお金がかかってしまうので（被害のあとは）そもそも現金を置かないし、レジを開けたままで帰っている」



店では他にも、センサー付きの照明を設置するなど対策を強化しました。



これは店舗での被害ですが、住宅なども含めた「侵入盗」の被害は実は10月が一年で1番多くなり、注意が必要な時期なのです。