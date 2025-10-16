「デカ女」話題のコスプレイヤー、OLコス姿が「スタイル抜群」「美人すぎる」と絶賛の声
コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆが16日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】「デカ女」話題のコスプレイヤー、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
米倉は「待望のOL写真集第2弾制作決定 今回はオフィスから飛び出して、東京駅にて撮影しました！」と明かしつつ、OLコス姿を披露。カメラに向かって様々なポーズをきめた。ファンからは「スタイル抜群」「美人すぎる」などの声が寄せられた。
SNSを中心に人気を博している長身女性、通称“デカ女”。米倉は、昨年6月にエックスで、圧倒的なスタイルが際立つ自身の写真に「身長184.3cmです」とネタで添え（公称は169cm）投稿し大バズり。その後も「安定のデカ女ポーズ」とし天井に手が届きそうなショットや、ラウンドガール姿などを披露、「頭身スゴすぎ」「スタイル抜群」などの反響が集まっていた。
引用：「米倉みゆ」インスタグラム（@yone__miyu630）
【写真】「デカ女」話題のコスプレイヤー、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
米倉は「待望のOL写真集第2弾制作決定 今回はオフィスから飛び出して、東京駅にて撮影しました！」と明かしつつ、OLコス姿を披露。カメラに向かって様々なポーズをきめた。ファンからは「スタイル抜群」「美人すぎる」などの声が寄せられた。
引用：「米倉みゆ」インスタグラム（@yone__miyu630）