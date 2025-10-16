貴島明日香、ナイトプール満喫 ファン歓喜「ビーナスですか？」「貴重な水着ショット」
モデルでタレントの貴島明日香が16日にインスタグラムを更新し、異国のナイトプールを満喫する姿を公開し、反響が寄せられている。
【動画】貴島明日香、ナイトプールを水着姿で満喫中
貴島が「次はどこの国に行こうかなぁ」とのコメントとともに、プールに使った姿を公開。バックにはネオンきらめく観覧車があるようで、貴島も指を指してアピールしている。
普段あまり投稿されたない貴島のレアな水着姿にファンもすぐに反応し、「ビキニショット、めっちゃカワイイ」「どこまでかわいいのですか？
とても素敵です！」「ビーナスですか？」「貴重な水着ショット」「心の底から旦那が羨ましい」といった絶賛が相次いでいる。
■貴島明日香（きじま あすか）
1996年2月15日奈良県生まれ。兵庫県出身。ファッションモデルとしてショーやテレビCMに出演する中、2017年4月からの5年間、情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）でお天気キャスターを担当。2024年1月には雑誌「non-no」（集英社）の専属モデルを卒業し、雑誌「BAILA」（集英社）の専属モデルに。プライベートでは2024年7月に映像ディレクターの男性との結婚を発表している。
引用：「貴島明日香」インスタグラム（@asuka_kijima）
【動画】貴島明日香、ナイトプールを水着姿で満喫中
貴島が「次はどこの国に行こうかなぁ」とのコメントとともに、プールに使った姿を公開。バックにはネオンきらめく観覧車があるようで、貴島も指を指してアピールしている。
普段あまり投稿されたない貴島のレアな水着姿にファンもすぐに反応し、「ビキニショット、めっちゃカワイイ」「どこまでかわいいのですか？
とても素敵です！」「ビーナスですか？」「貴重な水着ショット」「心の底から旦那が羨ましい」といった絶賛が相次いでいる。
1996年2月15日奈良県生まれ。兵庫県出身。ファッションモデルとしてショーやテレビCMに出演する中、2017年4月からの5年間、情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）でお天気キャスターを担当。2024年1月には雑誌「non-no」（集英社）の専属モデルを卒業し、雑誌「BAILA」（集英社）の専属モデルに。プライベートでは2024年7月に映像ディレクターの男性との結婚を発表している。
引用：「貴島明日香」インスタグラム（@asuka_kijima）