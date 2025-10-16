『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》 Blu-ray発売決定 主題歌配信も
17日より開幕するヒプノシスマイク舞台作品（以下、ヒプステ）シリーズの新作公演『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》の公演の模様を収めたBlu-rayが、2026年3月25日に発売されることが16日、発表された。
【写真】かっこいい！早期予約特典となるキャストのミニブロマイド
Blu-rayには、公演セットリストを余すことなく収録するほか、カーテンコールやスペシャルドキュメンタリー映像の収録を予定している。
あわせて、HYPNOSISMIC Rule the Stage Official Storeでの公演期間中限定の第1弾早期予約特典にミニブロマイド12枚セット、第2弾早期予約特典にステージショットブロマイド12枚セットが決定した。
加えて、店舗別購入特典の内容も公開された。ELRstoreの特典にBuster Bros!!! & Bad Ass Temple L判ブロマイド6枚セット、ネルケオンラインショップの特典に糸の会&WESTEND-MAFIA L判ブロマイド6枚セットが決定。絵柄は後日発表となる。
さらに、本舞台の主題歌「BRAWL for INSIST」が、きょう16日深夜0時（17日午前0時）より各種音楽配信サービスにて配信リリースされる。
