◆女子ジュニアゴルフ大会 アニカ・インビテーショナル・アジア ＰＲＥＳＥＮＴＥＤ ＢＹ サーティワンアイスクリーム 第２日（１６日、静岡県裾野市・ファイブハンドレッドクラブ＝６４９２ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、今年の海外メジャー・全米女子オープンに出場した１７歳の長沢愛羅（ルネサンス高３年）が７バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６８で回り、通算９アンダーの首位をキープした。

４位で出た１６歳の伊藤せあら（ルネサンス高２年）は６８をマークし、７アンダーで首位と２打差の２位に浮上。首位で出た大会最年少１３歳の道上稀唯（みちうえ・きい、滝川二中１年）は７１で回り、通算６アンダーで３位に後退した。

米ツアー７２勝（メジャー１０勝）を誇るアニカ・ソレンスタム（スウェーデン）が設立した財団「ＡＮＮＩＫＡ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ」が主催する大会。１３〜１８歳のアジア国籍を持つ女子アマチュア選手が対象で、この日は日本人選手５２人、海外選手１７人が出場した。１７日には最終ラウンドが行われる。

◆長沢愛羅（通算９アンダー・首位）「今日は全体的にいい１日でした。４番でダブルボギー、１４番でボギーをたたきましたが、どちらも次のホールでバーディを取れたのは良かったと思います。点数をつけるなら９５点です。２位とは２打差ですが、明日はスコアをできるだけ伸ばして優勝を目指したいです」

◆伊藤せあら（通算７アンダー・２位）「今日はドライバーショットが後半少し曲がりましたが、ショットもパットもよかったので満足しています。９５点の出来です。明日も今日と同じようなゴルフをできればいいですが、明日は後半にドライバーショットが曲がらないように対策します。この大会で上位３位以内に入ると、世界大会に出場できると聞いたので、そこを目指して頑張ります」

◆道上稀唯（通算６アンダー・３位）「今日のゴルフは昨日と違って全然パターが入らず、ダメなゴルフでした。風の読み違いやクラブ選択ミスもあったので、明日はそういうところをなくして、しっかりスコアを出していきます。今日は１７番でバーディを奪えましたが、明日はティイングエリアを下げると思うので、なんとか耐えて６５を目指します」